索尼 PlayStation 2022 年度游戏名单公布，《战神：诸神黄昏》独揽 10 个奖项

IT之家 12 月 21 日消息，索尼互动娱乐 SIE 今日公布了 PlayStation 2022 年度游戏名单，共有 16 个奖项，均由玩家投票产生，《战神：诸神黄昏》拿下了其中 10 个奖项。

最佳新登场角色：

雷神索尔（《战神：诸神黄昏》，获奖）

猫（《Stray》）

奥丁（《战神：诸神黄昏》）

玛莲妮亚（《艾尔登法环》）

最佳叙事：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《最后生还者 Part1》

《艾尔登法环》

《地平线：西之绝境》

最佳画面表现：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《地平线：西之绝境》

《艾尔登法环》

《使命召唤 19：现代战争 2》

最佳美术指导：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《艾尔登法环》

《地平线：西之绝境》

《Stray》

最佳音效设计：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《艾尔登法环》

《使命召唤 19: 现代战争 2》

《地平线：西之绝境》

最佳配乐：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《艾尔登法环》

《最后生还者 Part1》

《地平线：西之绝境》

最佳无障碍辅助：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《最后生还者 Part1》

《地平线：西之绝境》

《FIFA 23》

最佳 DualSense 手柄特性适配：

《战神 诸神黄昏》（获奖）

《地平线：西之绝境》

《使命召唤 19：现代战争 2》

《Stray》

最佳多人体验：

《使命召唤 19：现代战争 2》（获奖）

《守望先锋 2》

《FIFA 23》

《GT 赛车 7》

最佳持续运营游戏：

《使命召唤：战区 2》（获奖）

《堡垒之夜》

《最终幻想 14》

《糖豆人：终极淘汰赛》

最佳体育游戏：

《GT 赛车 7》（获奖）

《FIFA 23》

《NBA 2K23》

《F1 22》

最佳独立游戏：

《Stray》（获奖）

《师父》

《咩咩启示录》

《邪恶冥刻》

最佳重新贩售游戏：

《神秘海域：盗贼遗产合集》（获奖）

《忍者神龟：COWABUNGA 合集》

《奇异人生：重制版》

《史丹利的寓言：终级豪华版》

最佳 PS4 游戏：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《艾尔登法环》

《地平线：西之绝境》

《Stray》

最佳 PS5 游戏：

《战神：诸神黄昏》（获奖）

《艾尔登法环》

《地平线：西之绝境》

《Stray》

最受期待游戏：

《霍格沃兹遗产》（获奖）

《生化危机 4 重制版》

《漫威金刚狼》

《刺客信条：幻景》

IT之家了解到，索尼 PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia（2022 年 PlayStation 日本亚洲地区合作伙伴奖）在 12 月 2 日已经公布，GRAND AWARD（大奖）由《原神》与《艾尔登法环》共同获得。