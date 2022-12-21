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索尼 PlayStation 2022 年度游戏名单公布，《战神：诸神黄昏》独揽 10 个奖项

2022/12/21 22:27:20 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 21 日消息，索尼互动娱乐 SIE 今日公布了 PlayStation 2022 年度游戏名单，共有 16 个奖项，均由玩家投票产生，《战神：诸神黄昏》拿下了其中 10 个奖项。

PS2022年度游戏名单公布 《战神》新作独揽十项大奖

最佳新登场角色：

  • 雷神索尔（《战神：诸神黄昏》，获奖）

  • 猫（《Stray》）

  • 奥丁（《战神：诸神黄昏》）

  • 玛莲妮亚（《艾尔登法环》）

最佳叙事：

  • 战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《最后生还者 Part1》

  • 《艾尔登法环》

  • 《地平线：西之绝境》

最佳画面表现：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《艾尔登法环》

  • 《使命召唤 19：现代战争 2》

最佳美术指导：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《艾尔登法环》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《Stray》

最佳音效设计：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《艾尔登法环》

  • 《使命召唤 19: 现代战争 2》

  • 《地平线：西之绝境》

最佳配乐：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《艾尔登法环》

  • 《最后生还者 Part1》

  • 《地平线：西之绝境》

最佳无障碍辅助：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《最后生还者 Part1》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《FIFA 23》

最佳 DualSense 手柄特性适配：

  • 《战神 诸神黄昏》（获奖）

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《使命召唤 19：现代战争 2》

  • 《Stray》

最佳多人体验：

  • 《使命召唤 19：现代战争 2》（获奖）

  • 《守望先锋 2》

  • 《FIFA 23》

  • 《GT 赛车 7》

最佳持续运营游戏：

  • 《使命召唤：战区 2》（获奖）

  • 《堡垒之夜》

  • 《最终幻想 14》

  • 《糖豆人：终极淘汰赛》

最佳体育游戏：

  • 《GT 赛车 7》（获奖）

  • 《FIFA 23》

  • 《NBA 2K23》

  • 《F1 22》

最佳独立游戏：

  • 《Stray》（获奖）

  • 《师父》

  • 《咩咩启示录》

  • 《邪恶冥刻》

最佳重新贩售游戏：

  • 《神秘海域：盗贼遗产合集》（获奖）

  • 《忍者神龟：COWABUNGA 合集》

  • 《奇异人生：重制版》

  • 《史丹利的寓言：终级豪华版》

最佳 PS4 游戏：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《艾尔登法环》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《Stray》

最佳 PS5 游戏：

  • 《战神：诸神黄昏》（获奖）

  • 《艾尔登法环》

  • 《地平线：西之绝境》

  • 《Stray》

最受期待游戏：

  • 《霍格沃兹遗产》（获奖）

  • 《生化危机 4 重制版》

  • 《漫威金刚狼》

  • 《刺客信条：幻景》

IT之家了解到，索尼 PlayStation Partner Awards 2022 Japan Asia（2022 年 PlayStation 日本亚洲地区合作伙伴奖）在 12 月 2 日已经公布，GRAND AWARD（大奖）由《原神》与《艾尔登法环》共同获得。

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关键词：PlayStation战神

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