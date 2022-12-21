移远通信推出 FC6xE 系列 Wi-Fi 6/6E 模组，支持蓝牙音频功能

IT之家 12 月 21 日消息，物联网整体解决方案供应商移远通信今日宣布，正式推出 FC6xE 系列 Wi-Fi / 蓝牙模组，进一步丰富其近距离通信产品线。

该系列模组基于高通 QCA206x Wi-Fi 6E 平台，支持蓝牙音频功能，旨在为工业级、消费级和车载等领域提供更快速、更安全、更强大的 Wi-Fi 体验。

FC6xE 系列支持 2 × 2 MIMO 和 DBS（Dual-band simultaneous）实时双频技术，提供高达 3000 Mbps 的最大数据传输速率。

在外观设计上，FC6xE 模组采用 LCC 封装，尺寸仅有 19.9 mm × 18.0 mm × 2.1 mm，紧凑的外形使其能够为尺寸敏感型应用提供更优的 Wi-Fi / 蓝牙解决方案，不仅帮助客户有效减小产品尺寸，更可为优化产品成本提供助力。

移远通信表示，此次推出的 FC6xE 系列包含 FC62E、FC64E、FC65E 和 FC66E 等多个子型号，可在各种环境下为用户提供稳定、快速的无线连接。FC6xE 系列还可以与移远 5G 模组结合使用，通过畅快的 5G 网络连接，为包括智能家居、购物中心、学校和工厂在内的广泛多用户场景提供超可靠连接体验。

移远通信为全球物联网市场提供一站式 IoT 解决方案，除了蜂窝模组产品组合，也打造了丰富的 Wi-Fi / 蓝牙模组，提供 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 6E 等功能。

射频 Wi-Fi / 蓝牙模组

・FC20 / FC21 - 通常用于连接不同的 Linux / Android 应用处理器，具有紧凑外形、较低功耗、扩展的温度范围和稳定的 SDIO 接口，服务于消费、安全、工业、MiFi 和医疗保健等广泛的物联网应用。

・FC80A - 高性能 Wi-Fi 5 模组，支持 2.4GHz 和 5GHz RSDB 技术（Real simultaneous dual band，同步双频）以及蓝牙 5.1，可满足包括机顶盒和虚拟现实在内的消费领域对 Wi-Fi 和蓝牙应用设计的要求。

・FC909A - 具有可靠的 SDIO 2.0 接口，支持 WLAN 功能，提供低功耗蓝牙功能，对于需要使用电池的紧凑型移动设备来说，是非常理想的 Wi-Fi / 蓝牙方案。

MCU Wi-Fi / 蓝牙模组

・FC41D—— 基于独立式 Wi-Fi / 蓝牙芯片，可广泛支持客户的多样化应用。结合其超紧凑尺寸、较低功耗、超宽温度范围和高可靠性等优势，FC41D 可以很好地满足智能家居、工业控制等领域涌现的低流量控制和数据采集应用的要求。

托管式 Wi-Fi / 蓝牙模组系列非常适合家庭和商业应用，如家庭中的机顶盒、智能电视和智能音箱，以及商业场景中的 POS 机、扫描仪和打印机等。此外，车载信息娱乐应用也可采用托管式 Wi-Fi / 蓝牙模组。而 MCU Wi-Fi / 蓝牙模组则通常用作物联网设备与公有云或私有云之间的连接。

IT之家了解到，针对 Wi-Fi / 蓝牙模组，移远还提供一系列与其相匹配的天线产品，支持 2.4 2.4Ghz 和 6Ghz 频段，包括 YF0026AA FPC、YF0027AA FPC、YF0023AA FR4 和 YEWT004AA 等，此外也有支持 5Ghz 频段的相关天线产品。