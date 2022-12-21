openKylin 和湖南师范大学美术学院已完成 UKUI 整套桌面主题设计语言

IT之家 12 月 21 日消息，由 openKylin 社区联合湖南师范大学美术学院举办的 UKUI 设计研讨会近期以线上形式顺利举行。

会上，openKylin UKUI SIG 团队与湖南师范大学美术学院开展了 UKUI 桌面环境设计和实现技术讨论，并对 UKUI 3 和 UKUI 4 当前进展和后续计划展开了深入交流与探讨。详情回顾如下：

1.UKUI 当前进展

截至目前，openKylin UKUI SIG 团队联合湖南师范大学美术学院完成了 UKUI 整套桌面主题设计语言，并以此为基础，延伸出一系列图标、壁纸、视觉、控件，并完成图标设计 368 个，原创壁纸设计 14 张，完成交付和印主题控件设计一套以及系统 + 平板控件按钮 301 个。同时，针对 UKUI 和印主题完成了一系列迭代设计工作。

2.UKUI 后续计划

未来，openKylin UKUI SIG 团队将持续与湖南师范大学美术学院就 UKUI 设计开发展开深度合作，通过研究基于插件组装的桌面环境框架、统一用户交互设计与实现、面向高分屏的显示自适应缩放、快速智能文件搜索、一体化系统与应用通知管理、基于 OSD 的系统状态提示和功能调节等技术，构建一套高稳定、强交互、功能强大的新型操作系统桌面环境。

其中，湖南师范大学美术学院将以品牌定位、美学语言和用户需求为依据，为 UKUI 桌面环境设计开发包含桌面菜单、控件、主题和应用图标在内的整个操作界面，并为 openKylin 未来的桌面环境设计提供支持，如虚拟现实下的桌面环境设计、桌面操作系统用户的数字人形象与体验设计以及多端协同的桌面环境设计等，进一步增强国产操作系统的整体功能，优化系统运行效率，改善用户使用体验。

IT之家了解到，UKUI （Ultimate Kylin User Interface）桌面环境主要使用 Qt 语言开发，注重易用性和敏捷度，可以不依赖其它套件而独自运行，给用户带来亲切和高效的使用体验。现默认搭载于 openKylin 开源操作系统和银河麒麟商业发行版中。集成了一系列插件、应用程序和其他桌面产品，并且在不断开发新的组件。

openKylin（开放麒麟）社区旨在以“共创”为核心，在开源、自愿、平等、协作的基础上，通过开源、开放的方式与企业构建合作伙伴生态体系，共同打造桌面操作系统顶级社区，推动 Linux 开源技术及其软硬件生态繁荣发展。