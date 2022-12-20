支持英特尔 Habana Labs Gaudi2 AI 加速器，Linux 6.2 合并“char / misc”新代码

IT之家 12 月 20 日消息，Linux 6.2 合并了“char / misc”新代码，为英特尔 Habana Labs Gaudi2 AI 加速器提供支持。“char / misc”可以说是 Linux 代码的“杂货库”，任何不适用于其它子系统的驱动都会归类到这里。

Gaudi2 是英特尔 Habana Labs 的下一代 AI 训练和推理加速器，和英伟达的 A100 是竞争关系。Gaudi2 在计算机视觉、自然语言处理和相关工作负载方面相对来说比较有优势。

Gaudi2 于今年早些时候发布，英特尔开源 Linux 团队随后开始发布新补丁，以扩展现有的“habanalabs”Gaudi 和 Goya Linux 内核驱动程序以支持 Gaudi2。

IT之家了解到，在过去的几个 Linux 内核周期中，有更多的 Gaudi2 代码上游化（upstreamed），并且在 Linux 6.2 中继续。在 Linux 6.2 中，Habana Labs 驱动程序添加了用于获取页面错误信息的用户空间 API、支持 Gaudi2 PCI 修订版 2、支持硬件的硬重置，以及围绕 Gaudi2 进行了各种修复。