特斯拉股价 2022 年大跌 61%，做空者狂赚 150 亿美元

北京时间 12 月 22 日消息，特斯拉公司的做空者终于扬眉吐气了。金融分析公司 S3 Partners 的数据显示，在经过了多年的错误押注之后，做空特斯拉股票的投资者在 2022 年将获得 150 亿美元 (约合 1047 亿元人民币) 的集体收益。

特斯拉

特斯拉的股价在 2022 年已经累计下跌了 61%，包括周二 8.1% 的跌幅，这源于加息环境导致投机型股受到重挫，而且投资者也越来越担心收购推特导致马斯克注意力分散。长期以来，特斯拉一直是被做空最多的美国股票。卖空者借入股票并卖出，希望以后以更低的价格买回股票获利。

特斯拉投资者的损失和收益情况

2021 年年初时，特斯拉股价拆分调整后的交易价约为 30 美元，最终在 2021 年 11 月达到 400 美元以上的峰值。它的市值也膨胀到超过 1.2 万亿美元，成为美国市值最大的公司之一。截至周三收盘，特斯拉股价报收于 137.57 美元，创下两年来的低点。

不过，许多特斯拉做空者并没有坚持下去。在该公司股价急剧上涨期间，一些人被迫取消押注，并在亏损的情况下平仓。根据 S3 的数据，在 2020 年和 2021 年期间，特斯拉做空者按市值计价的集体损失高达 510 亿美元。