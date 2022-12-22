特斯拉将允许第三方充电桩进入其导航系统，但标准要求很高

IT之家 12 月 22 日消息，特斯拉证实，其将允许第三方充电桩进入其导航系统，但这些充电桩需要满足该汽车制造商的高标准要求。

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目前如果用户在特斯拉汽车内部的导航系统中寻找充电桩，只看到特斯拉的充电桩。在大多数情况下这个问题不大，因为特斯拉的超级充电站网络是比较多的，也被认为是最好的充电网络。

但第三方充电站最近有所改善，并且数量有明显增长，尤其是在欧洲，特斯拉像其它所有充电网络一样使用 CCS 连接器。

现在，特斯拉已经宣布，它将允许第三方充电桩在其导航系统上使用，但需要符合条件。

符合我们性能和可靠性标准的第三方快速充电桩将作为合格的第三方充电桩自动添加到特斯拉的导航系统中。这样做的目的是为了确保特斯拉司机有顺畅的充电体验。以下标准将首先在欧洲和以色列推出。

该汽车制造商表示，充电桩需要在 60 天内满足这 3 个标准，才能被加入：

至少有一个兼容的充电连接器

经常被特斯拉司机使用，至少每四天一次

平均充电成功率为 90% 或更高

IT之家了解到，如果在 14 天内出现下述问题中的一个，将被自动从导航中删除：

没有检测到充电时段

平均充电成功率下降到 70% 以下

正如特斯拉所指出的，新的“合格的第三方充电桩”计划将从欧洲和以色列开始，在这些地区该计划将产生更重要的影响，因为特斯拉汽车已经像大多数第三方充电站一样配备了一个 CCS 连接器。

同样的计划可能会在北美实施，但特斯拉可能会优先考虑使用其充电连接器的充电网络运营商，特斯拉最近试图将其作为北美的新标准。