索尼 12 月 PS+ 2/3 档会员新增《孤岛惊魂 5》《如龙 7》等游戏

IT之家 12 月 20 日消息，索尼 12 月 PSPlus 会员新增游戏已于今日正式上线，除一档 PS Plus Essentials 外都有免费的游戏可玩，此次港服二档新增《孤岛惊魂 5》、《审判之眼》等多个知名作品。

PS Plus Extra 二档：

《WWE 2K22》

《孤岛惊魂 5》

《孤岛惊魂：新曙光》

《孤岛惊魂：原始杀戮》

《Motral Shell》（PS4/PS5）

《审判之眼：死神的遗言》（PS4 / PS5）

《如龙 7：光与暗的去向》

《如龙 6》

《中土世界：魔多之影》

《中土世界：战争之影》

《The Pedestrian》（PS4/PS5）

《探险活宝之海盗的英雄祭典》

PS Plus Premium 三档经典游戏：

《山脊赛车 2》（PSP）

《奇异世界：阿比逃亡记》（PS1）

《滚弹吧僵尸》（PSP）

《孤岛惊魂 5》是由育碧蒙特利尔、育碧多伦多开发和育碧软件发行的开放世界第一人称动作冒险游戏。游戏于 2017 年 5 月 26 日正式披露将在 PlayStation 4、Xbox One 和 Microsoft Windows 平台发行。本作为 2014 年《孤岛惊魂 4》的续作，孤岛惊魂系列的第五部正传，游戏于 2018 年 3 月 27 日推出。

IT之家了解到，育碧《孤岛惊魂 6》已于去年 10 月 7 日正式上线，登陆 PC、PlayStation 4、Xbox One、Xbox Series X|S、PlayStation 5 等平台，标准版 298 元。

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