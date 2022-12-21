首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 游戏之家>游戏快报

电池再度缩水，索尼承认精英版 DualSense Edge 手柄续航“适度缩短”

2022/12/21 10:00:41 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
评论：
感谢IT之家网友 OC_Formula 的线索投递！

IT之家 12 月 21 日消息，索尼在今年 8 月宣布了 DualSense Edge 手柄，这是一款对标微软 Xbox Elite 系列的手柄产品。目前国行 DualSense Edge 手柄已经上架，首发价格为 1599 元。索尼近日在官方声明中证实，这款 DualSense Edge 手柄要比 PlayStation 5 原装的 DualSense 手柄续航要短。

图源 The Verge

IT之家了解到，国外科技媒体 The Verge 在评测 DualSense Edge 手柄时发现了这点，随后索尼在官方声明中向该媒体证实，新手柄的续航会“适度缩短”。索尼在声明中表示：

DualSense Edge 无线手柄的续航时间比原装 DualSense 无线手柄要短一些。这是因为我们在确保和原装 DualSense 相同的外形尺寸和人体工程学设计基础上，加入了更多的功能。我们希望更好地平衡无线续航时间和提供强大的高性能功能。

此外，较长的 USB 编织线也非常适合那些喜欢用有线连接游戏，以避免无线干扰的竞技玩家，这种选择可以提供更长的续航表现。

从上面的声明中可以看出，索尼试图淡化玩家对游戏手柄需要经常充电的担忧。不过令人失望的是，更高级的 PlayStation 手柄并没有配备更强大的电池，尤其是 PS5 的 DualSense 手柄续航已经比 PS4 的 DualShock 4 缩水了。

PS 历史上首款精英手柄 DualSense Edge 研发背后的设计故事

索尼新款 PS5 DualSense Edge 游戏控制器上手｜UrAvgConsumer
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：索尼

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用