电池再度缩水，索尼承认精英版 DualSense Edge 手柄续航“适度缩短”

IT之家 12 月 21 日消息，索尼在今年 8 月宣布了 DualSense Edge 手柄，这是一款对标微软 Xbox Elite 系列的手柄产品。目前国行 DualSense Edge 手柄已经上架，首发价格为 1599 元。索尼近日在官方声明中证实，这款 DualSense Edge 手柄要比 PlayStation 5 原装的 DualSense 手柄续航要短。

图源 The Verge

IT之家了解到，国外科技媒体 The Verge 在评测 DualSense Edge 手柄时发现了这点，随后索尼在官方声明中向该媒体证实，新手柄的续航会“适度缩短”。索尼在声明中表示：

DualSense Edge 无线手柄的续航时间比原装 DualSense 无线手柄要短一些。这是因为我们在确保和原装 DualSense 相同的外形尺寸和人体工程学设计基础上，加入了更多的功能。我们希望更好地平衡无线续航时间和提供强大的高性能功能。 此外，较长的 USB 编织线也非常适合那些喜欢用有线连接游戏，以避免无线干扰的竞技玩家，这种选择可以提供更长的续航表现。

从上面的声明中可以看出，索尼试图淡化玩家对游戏手柄需要经常充电的担忧。不过令人失望的是，更高级的 PlayStation 手柄并没有配备更强大的电池，尤其是 PS5 的 DualSense 手柄续航已经比 PS4 的 DualShock 4 缩水了。

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