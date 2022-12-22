Omdia 研究：高端笔记本电脑显示屏逐渐过渡到 16:10

IT之家 12 月 22 日消息，据 Omdia 研究报告，由于液晶面板产能的供过于求，部分笔记本电脑品牌商正在借此机会针对不同行业的用户研发新尺寸。每一家笔记本电脑面板厂商都建设了不同世代线大小的液晶面板厂；每家面板厂为适用各领域客户笔记本面板尺寸采用不同世代线的面板切割设备和技术。主流笔记本电脑面板的尺寸走向已经确定，但高端笔记本电脑面板的尺寸仍有待开发。





未来笔记本电脑面板显示面板尺寸将针对不同行业用途而呈现出多元化趋势

根据 Omdia 的《大尺寸显示面板技术追踪报告 – 2022 年第三季度分析》，多数电脑品牌商均已与面板厂商开展合作，针对 2022 年和 2023 年的新机型，制定主流笔记本电脑面板尺寸。2022 年多款不同尺寸 16:10 比例屏幕的主流笔记本电脑面板已经量产。然而，无论是电脑品牌商还是面板厂商，都还在寻找和开发适合各行业用户的笔记本电脑新尺寸。例如，商业用户倾向于低功耗和略小尺寸的笔记本电脑，如 13.x、14 或 15.x 英寸；游戏专家或设计师更喜爱 16 或 18 英寸；学生学习更适合 12.x、13.x 或 14 英寸；半导体或 IT 工程师使用的高性能笔记本电脑则为 15.x 或 16.x 英寸。电脑品牌商和面板厂商通过不同尺寸的产品，可以轻松满足所有客户对不同目标尺寸的需求。

图 1 显示主流笔记本电脑显示屏，从 16:9 比例逐渐转变到 16:10。这一转变至少需要三年时间，因为 PC 品牌商首先需要消化手里 16:9 的面板库存。

下面是高端笔记本电脑尺寸发展趋势，包括研发中的尺寸。由于面板厂商增加了低温多晶硅和氧化物产能，以及新推出的更大尺寸的 MacBook 笔记本电脑，电脑品牌商正在寻求新的高端笔记本电脑尺寸。因此，戴尔、联想和华硕都计划将 14.5 英寸笔记本电脑面板用于其中等尺寸的高端笔记本电脑机型。一些品牌商也在考虑将 16.3 或 16.5 英寸面板用于大尺寸高端笔记本电脑机型。对于高端 13.x 英寸笔记本电脑，面板厂商和 PC 品牌商都在寻求适合小尺寸高端机型的尺寸和面板切割方式。高端笔记本电脑屏幕比例的转变，将比主流笔记本电脑需要更长的时间，因为品牌商不知道他们的高端笔记本电脑尺寸转变是否会成功。

图 2：高级笔记本电脑的显示屏逐渐过渡到 16:10

IT之家了解到，Omdia 报告预计未来主流笔记本电脑机型将从五种尺寸减少到四种尺寸，但高端笔记本电脑尺寸仍不确定。对于高端笔记本电脑，品牌商不仅在尺寸方面竞争，还通过笔记本电脑型号的生态系统、处理器及显卡配置、外观设计、软件使用和客户体验到的性能与功能等方面进行竞争。目前，中国和韩国的面板厂商都非常有兴趣并愿意投资于具备透明、宽色域和 HDR 1400 等新特点，面向的未来高端笔记本电脑面板尺寸。