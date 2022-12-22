谷歌和三星健康 Health Connect 有望被整合到安卓 14 系统中

IT之家 12 月 22 日消息，在 2022 年谷歌 I / O 大会上，谷歌披露了与三星共同开发的 Health Connect（健康连接）系统。这是一个安卓 API 和平台，可以从应用程序或设备中收集健康和健身数据，安全地存储这些数据，并允许用户与其他应用程序或设备分享数据。目前，Health Connect 在安卓智能手机和 Wear OS 智能手表上作为一款应用提供。然而，谷歌可能会将 Health Connect 集成到安卓 14 系统中。

IT之家了解到，谷歌近期为 Pixel 智能手机发布了 Android 13 QPR2 Beta 1。有趣的是，该测试版固件预装了 Health Connect 应用程序。然而，Health Connect 在未来可能不仅限于 Pixel 设备。据 Esper 高级技术编辑 Mishaal Rahman 称，提交给 AOSP Gerrit 代码修改表明，Health Connect 将成为 Android 14 系统级服务。换句话说，谷歌可能会让 Health Connect 成为安卓 14 的默认应用。

如果 Health Connect 成为操作系统的组成部分，越来越多的应用程序开发人员会将该服务整合到他们的应用程序中。整合 Health Connect 的应用数量越多，人们就越容易在不同的应用中分享他们的健康和健身数据。这也意味着，用户可以在不同品牌的智能手表之间轻松切换，而不必担心丢失健康和健身数据。

目前，有超过 10 个应用程序整合了 Health Connect，包括 Google Fit、三星健康、Fitbit、MyFitnessPal、HealthilyMe、Oura、Flo、Lifesum、Outdooractive 和 Proov。如果用户正在使用这些服务中的任何一个，可以使用 Health Connect 在这些应用程序之间非常容易地分享健康和健身数据。