OPPO 宣布将于 12 月 14 日推出旗下首款健康概念产品

IT之家 12 月 12 日消息，OPPO 未来科技大会 2022 已官宣将于 12 月 15 日发布，届时 OPPO Find N2 / Flip 系列折叠旗舰将迎来全球首发。

除此之外，OPPO 今日宣布还将在 12 月 14 日的 OPPO 未来科技大会上带来 OPPO 首个健康概念产品，而且还是面向全球发布。slogan 为“家庭健康，心中有数”，看起来似乎是血压测量之类的智能手表产品？也可能是带体温监测功能的 TWS 耳机？

目前没有太多关于这款概念产品的更多信息，IT之家后续将为大家带来更多报道。

2021 年，OPPO 成立了一家健康实验室，并提出健康战略：通过科技驱动创新，融合生态布局，主要还是做自己的生态产品。

据介绍，OPPO 健康实验室成立了专业的运动、临床、睡眠等领域的实验室，重点投入运动健康、心血管健康、睡眠健康等研究领域。

此外，OPPO 健康实验室自研了 OPPO Sense 运动健康算法，包含 Cardio 心血管健康评估、Fitness 运动算法引擎、Sleep 睡眠健康技术体系三大核心技术体系，其运动健康算法已经全面应用于 OPPO 穿戴和手机的各项产品和服务中，并实现软硬件联动。

值得一提的是，OPPO 之前还推出了健康研究平台 OPPO Health Research Kit，为健康行业从业者构建了一套完整的健康数据采集、分析、服务触达的工具套件，助力开发者开展健康研究，为用户打造更加个性化的健康服务。