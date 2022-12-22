腾势汽车与腾讯达成战略合作，共同传播及推广碳中和相关项目

IT之家 12 月 22 日消息，腾势汽车与腾讯可持续社会价值事业部碳中和实验室（以下简称：腾讯 SSV）近日达成战略合作伙伴关系，并举行签约仪式。腾势汽车成为和腾讯 SSV 达成可持续战略合作的首个高端豪华汽车品牌。

签约现场，双方互授“可持续发展战略合作伙伴”身份并达成合作协议，探索可持续发展出行解决方案，共创可持续社会价值。根据协议，双方将聚焦新能源汽车出行、碳普惠、碳中和知识体系普及、环保公益等领域，结合车企与互联网公司双方优势开展创新项目合作，共同传播及推广碳中和相关项目，推动低碳生活方式普及，助力国家碳中和目标达成。

IT之家了解到，2020 年我国发出力争 2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和的承诺。自此各大产业都按下了减碳“加速键”。

腾势新能源公司成立于 2011 年 2 月 16 日，注册资本为 576000 万元，由比亚迪汽车工业与戴姆勒共同持股，主营业务：乘用车、电动车、汽车电动传动系统、车用动力系统及座位 少于 9 个的乘用车零部件的设计和研发，上述产品的原型以及生产设备的开发等。

比亚迪和戴姆勒今年重新签署了股权转让协议，比亚迪将持有腾势 90% 股权，而戴姆勒的持股比例将下降为 10%。