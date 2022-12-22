小岛秀夫：只有微软懂我的“全新体验”游戏，其他人都说我疯了

IT之家 12 月 22 日消息，今年 6 月份，游戏制作人小岛秀夫在微软 Xbox & Bethesda 游戏展上惊喜亮相，首次透露了与 Xbox 的合作伙伴关系，双方将为 Xbox 玩家带来一款“全新体验”的游戏，该游戏被描述为小岛秀夫一直想创造的游戏，号称“没有人经历过或见过”。

从目前的消息来看，这款新作并不是已经公开宣传片的《死亡搁浅 2》，而是一款采用微软云技术的新作品。

在接受 IGN 的采访时，小岛秀夫透露了更多信息，他表示“除了《死亡搁浅 2》之外，我们还在制作另一个不同寻常的游戏”。小岛秀夫称，他向大量潜在合作伙伴推销过这款游戏，但微软是唯一真正理解这个概念的公司，而其他公司的人则认为他“疯了”。

我很容易感到无聊，我之所以能够制作游戏 30 年，部分原因在于新技术取代旧技术的速度如此之快。你今天使用的技术明天可能就不适用了，我有兴趣找出整合新技术的方法。做出错误的选择当然会导致失败。这有点像太空计划。 我们与微软合作的游戏是我已经考虑了五六年的项目。该项目需要以前从未应用过的基础设施，因此我联系了许多不同的大公司并进行了演示，但他们似乎真的认为我疯了。最终是微软表明了他们的理解，现在我们正在共同致力于这个项目，包括技术方面。

IT之家了解到，根据上个月泄露的视频画面，这个项目可能是一款名为 Overdose 的恐怖游戏，视频中展示了一个第三人称视角的角色拿着手电筒在黑暗的走廊里探索前进，原视频已被删除。