Meta 被裁员工收到前东家古怪包裹，被称作“Leaver”

北京时间 12 月 23 日早间消息，据报道，一位 Meta 前员工表示，他被裁员后一个月收到该公司发来的奇怪包裹，上面写着“离职者”（leaver）。

研究员麦特・莫拓尔（Matt Motyl）表示，尽管他的绩效评估超出预期，但还是在 11 月被 Meta 解雇。但在 12 月，该公司却给他寄了一个盒子，但没有任何字条，只有两个表情符号牌：一个是惊讶脸，一个是难过脸，上面都带着挂绳。

莫拓尔认为这可能是圣诞树的挂饰，但他在有人评论道这可能是行李标签。不过，由于包裹上只写着“离职者”，所以真实的作用目前还无从知晓。

莫拓尔发推文说：“一家公司在假日季把你解雇后，又给你寄了东西，这无论如何都是一件令人费解的事情。”

也有人质疑这个包裹的真实性，认为可能是恶作剧。但莫拓尔证实，这个包裹的确是从 Meta 办公室寄来的，盒子上写着他的工号。

一周后，莫拓尔透露，他收到了 Meta 寄来的 4 个大盒子，让他退回之前从公司收到的 Quest 1 虚拟现实头显和手柄。

今年 11 月，Meta 宣布裁员 1.1 万人。

在一系列与这些盒子有关的推文中，莫拓尔称他们“很奇怪”。他还透露，听说其他 Meta 前员工也收到过给他们寄来的古怪东西。

莫拓尔说：“有人私信我说，他们也收到过一些随机发来的东西。一个人对我说，他收到了一箱打开的波本威士忌，他记得裁员前在自己的办公桌附近看到过。”

Meta 回应称：“我们把留在被裁员工桌上的物品打包并邮寄过去。我们认为这些是他们的私人物品，所以才邮寄给他们。”