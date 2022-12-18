传奇程序员约翰・卡马克宣布从 Meta 离职

IT之家 12 月 18 日消息，传奇程序员、《德军总部 3D》《雷神之锤》等游戏的制作人，以及 id Software 的创始人 —— 约翰・卡马克，今天宣布他将从 Meta 辞职。卡马克于 2013 年加入 Oculus，担任首席技术官，之后该公司于 2014 年被 Meta（当时还叫 Facebook）收购。卡马克于 2019 年卸任该职务，转为顾问首席技术官。

IT之家了解到，约翰-卡马克是虚拟现实技术的先驱，他在一个帖子中详细说明了辞去 Meta 职务的原因，在帖子中这位技术专家批评了他的雇主。他说，Meta 公司正从一家社交网络公司转型为一家专注于元宇宙的沉浸式公司，其运营效率只有设想中的“一半”，“拥有大量的人员和资源，但我们不断自我破坏，浪费精力。”

“这对我来说是一种挣扎，”卡马克在本周发表在一个内部论坛上的帖子中写道，“我在这里的最高层有发言权，所以感觉我应该能够推动事情的发展，但显然我的说服力不够。”

作为 2014 年 Facebook 以 20 亿美元收购的虚拟现实公司 Oculus 的前首席技术官，卡马克是领导 VR 头显开发的最有影响力的声音之一。在首席执行官马克-扎克伯格 (Mark Zuckerberg) 去年决定将公司转变为专注于元宇宙并将 Facebook 更名为 Meta 之后，他留在了 Facebook。

然而，尽管 Meta 正在迅速进入卡马克所擅长的领域，但他有时对这项工作的进展持反对意见。他因在内部帖子中批评扎克伯格和 Meta 公司首席技术官安德鲁-博斯沃思的决策和工作方向而闻名。近年来，卡马克一直在为该公司做兼职工作。

Meta 公司的收益因其在元宇宙方面的支出以及其在社交网络和数字广告方面的增长放缓而受到重创。7 月，这家硅谷公司公布了其作为上市公司的首次销售额下降。上个月，Meta 公司说其正在裁减约 11000 名员工，占其员工总数的 13%，这是该公司最大幅度的裁员。

在 8 月份的一次播客采访中，卡马克说，Meta 公司当时在增强现实和虚拟现实部门出现了 100 亿美元的亏损，这让他“感到恶心”。他补充说，该公司的元宇宙努力一直受到官僚主义的阻碍，并被对多样性和隐私的担忧所困扰。

卡马克在帖子中说，他将结束在 VR 领域的十年工作，最后说他已经“厌倦了与 Meta 公司的斗争”，将专注于自己的创业。他在 8 月宣布，他的人工智能公司 Keen Technologies 已经筹集了 2000 万美元。