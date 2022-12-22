上市两年后，Meta Quest 2 头显获得 7% 的 GPU 性能提升

IT之家 12 月 22 日消息，尽管两年前就已经上市，Meta Quest 2 仍然是市场上最实惠、支持度最高的虚拟现实头显之一。尽管最近价格上涨，但该头显仍然很划算，Meta 公司通过一系列的更新不断改进该平台。

今天 Meta 公司宣布，已通过今天的软件更新提高了 Quest 2 头显的 GPU 计算能力。今后，开发者将能够利用新的 525MHz 的 GPU 频率，这比之前的 490MHz 提升了 7%。

最重要的是，开发者不必在他们的项目中添加任何额外的代码来使用这一性能提升，因为 Quest 2 的动态时钟系统会在需要时自动增加 GPU 的频率。此外，Meta 公司表示，通过将图形质量设置为优先级，然后才开始启动 foveation，动态 foveation 将能够与新增加的功率一起工作。

不知这个新变化对现有和即将推出的应用程序的性能有多大影响，但奇怪的是，目前为了能够利用额外的功率，用户将需要先启动应用程序，然后取下 Quest 2 头显，然后再戴上，以激活额外的功率。不过该公司表示，随着即将到来的 V49 更新，将不再需要上述奇怪步骤。

IT之家了解到，Meta 没有透露这次更新是否会减少电池续航，Quest 2 现在处于其三年寿命的最后一年，Quest 3 将在明年晚些时候推出，其新芯片组可以提供至少两倍的 GPU 性能。