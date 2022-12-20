Meta：Reality Labs 的运营费用“约有一半”用于 AR 领域

IT之家 12 月 20 日消息，Meta 公司的 Reality Labs（现实实验室）部门可能正在烧钱，但并不是全部用于表现不出色的 VR 头显。Meta 公司首席技术官兼现实实验室负责人安德鲁-博斯沃思（Andrew Bosworth）周一在一篇博客文章中说，该公司目前将 Reality Labs 的运营费用的“大约一半”用于增强现实（AR）。

该公司一直在努力实现其 AR 眼镜的愿景，虽然该产品可能还很遥远，但 Meta 公司最近已经采取了措施来达成目标。去年该公司推出了 Ray-Ban Stories 太阳镜，外观就像普通眼镜，并配备了摄像头，而 Meta Quest Pro 由于其全彩透视功能，能够实现更多的沉浸式 AR 体验。

但 Meta 公司的“完全体”眼镜产品可能还要等上几年，博斯沃思说：“我们对真正的 AR 眼镜的设想将需要多年的研发，使我们的设备更薄、更轻、更快、更强大，同时消耗的电池电量更少，产生的热量更少。”6 月有报道称，Meta 的第一版独立 AR 眼镜将只针对开发者。

根据 The Information 周一的报道，Meta 的 AR 眼镜可能会与其它硬件搭配。该公司正在测试的一个形状像手机的设备，可用于 “向眼镜发送指令或为其获取更多计算能力”，Meta 公司还试图制造一个智能手表来与眼镜配对，但遇到了电源和设计问题。

在他的文章中，博斯沃思讨论了 Reality Labs 其它方面的工作，他重申，该公司正在努力改善其被广泛嘲笑的头像系统。地平线世界（Horizon Worlds）是 Meta 推出的类似 Roblox 的社交 VR 平台，一直在努力留住用户，博斯沃思承诺 Meta 将“在 2023 年专注于帮助这个社区繁荣发展”，用户可以期待春季的“Meta Quest 游戏展示会”和“Meta Quest 2 的继任者”的正式亮相，首席执行官马克-扎克伯格在公司最近的财报中也提到了这一点。

IT之家了解到，HTC 已经表示，将在几周后的 CES 上发布一个轻量级的 Meta Quest 竞品，该设备和 Meta Quest Pro 一样，将能够实现 VR、AR 和全彩透视。此外，外界普遍预计苹果将在明年发布自己的高端头显，从而进军 VR / AR 领域。博斯沃思也写道，“明年将有新的竞争者加入”，Meta 预计这个领域将变得更加拥挤。