Meta 高管：明年 20% 开支将被继续投入到元宇宙中

12 月 20 日消息，美国当地时间周一，Facebook 母公司 Meta 首席技术官发文，宣布其在 2023 年将继续将总支出成本的 20% 用于 Reality Labs，后者是 Meta 元宇宙计划的主要构成部分。

Meta 首席技术官安德鲁・博斯沃思（Andrew Bosworth）表示，这与该公司第三季度用于 Reality Labs 的 18% 支出相比变化不大。这意味着，Meta 的大部分投资将继续流向其所称的“应用家族”，即 Facebook、Instagram、WhatsApp 和 Messenger。

Meta 股价今年迄今累计下跌了近 65%，许多人质疑 Meta 首席执行官马克・扎克伯格（Mark Zuckerberg）在元宇宙上的豪赌，因为该公司已经削减了其它方面成本，包括大范围裁员。

Reality Labs 报告称，今年前九个月运营亏损 94 亿美元。相比之下，Meta 的系列应用在同一时期带来了约 320 亿美元的利润。

博斯沃思表示，2022 年的情况比预期的要艰难。他写道：“世界各地的经济挑战，加上 Meta 核心业务面临的压力，引发了人们对我们正在进行的投资的怀疑。尽管如此，撤回未来押注，只专注于短期目标可能会产生‘灾难性的后果’。”

博斯沃思补充说：“我们认为，对于一家致力于在全球最具竞争力和创新行业保持领先地位的公司来说，这样的投资水平是合理的。”

博斯沃思回应了外界对该公司将注意力从 Instagram 等核心平台转移到元宇宙的批评。他写道:“我们将继续把大部分投资用于我们的应用家族，因为我们相信，核心应用的优势可以支持未来雄心勃勃的议程。”

这篇文章发表在约翰・卡马克 (John Carmack) 离职之后，他曾是 Meta 虚拟现实项目 (包括 Meta Quest 头盔) 的咨询 CTO，上周离开了该公司。在离职信中，卡马克说他“厌倦了与 Meta 的斗争”。

对此，博斯沃思解释称，Meta Quest Pro 是“实现我们对未来愿景的基础技术”之一，2022 年将因这些技术“首次被送到开发者和用户手中”而被铭记。

他补充说:“在繁荣时期，很容易对未来进行大规模、雄心勃勃的投资。但当经济变得糟糕时，反过来也很容易，这会削减你的雄心，坚持做目前最安全、最有利可图的事情，并尽可能多地从中获利。”