苹果光学供应商 LG Innotek 将推超紧凑手机相机模组：85-125mm 焦距范围、4-9 倍光学变焦

IT之家 12 月 23 日消息，援引国外科技媒体 Patently Apple 报道，苹果重要的相机模组代工企业 LG Innotek 公司计划在 2023 年消费电子展（CES）上正式推出超紧凑型光学变焦相机模组。

IT之家了解到，这款摄像头模组是一种可在智能手机中实现长焦摄像头功能的超紧凑模组。可以在智能手机上实现无反相机的变焦镜头机制，在 85-125mm 焦距范围内实现更清晰的图像，而且视频录制时也不会降低图像质量。

为了确保在 85-125mm 焦距范围内确保拍摄出清晰的图像，LG Innotek 公司开发了变焦致动器（zoom actuator），可在 4 到 9 倍放大率的所有范围内提供清晰的图像质量。此外，其执行器在精度、速度和耐用性方面都非常出色，而且电池消耗更少。

LG Innotek 首席执行官 Jeong Cheol-dong 表示，随着全球客户对光学变焦的需求不断增加，LG Innotek 计划凭借其差异化的技术和业务能力加快市场渗透。

LG Innotek 虽然与高通合作开发 Android 手机，但 LG Innotek 仍有可能成为苹果 iPhone 15 光学变焦模块的供应商，而这是 iPhone 14 Pro 非常缺乏的功能。

LG Innotek 是苹果光学领域最大的合作公司。援引韩媒 ETNews 今年 10 月报道，该公司已着手开发折叠摄像头。折叠摄像头是去年 1 月上市的三星电子智能手机 (Galaxy S20 Ultra) 首次应用的技术。

三星电子收购以色列 Corephotonics，获取核心技术，三星电机开发了折叠摄像头，并实现了商业化。三星拥有折叠摄像头核心技术后，苹果与三星合作的可能性曾被提及。正好，三星电机也开始向苹果供应镜头，双方是否成功供应折叠摄像头引起了业界关注。