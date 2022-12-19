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松下 S5 Mark II 曝光，配备全新的相位检测自动对焦系统

2022/12/19 14:09:51 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 12 月 19 日消息，PhotoRumors 上个月表示，松下将于 2023 年 2 月 CP + 展期间发布全画幅 Lumix S5 Mark II 微单相机，用于取代现款 Lumix S5 微单。

YouTuber @Ordinaryfilmaker [Simon] 现拿到了很多关于松下 S5 Mark II 相机的新情报。据介绍，松下 S5 mark II 将配备全新的相位自动对焦系统，这一自动对焦系统不输佳能和索尼最新的自动对焦系统。

总结一下目前松下 S5 Mark II 有关传闻：

  • 机身外形基于 S5 升级，即将发布

  • 不再使用 DFD 对比度检测自动对焦；

  • New Phase 检测自动对焦系统；

  • 采取全新的相位检测自动对焦系统；

  • 无激光雷达；

  • 兼容 L-Mount 联盟。

IT之家了解到，初代松下 Lumix S5 相机发布于 2020 年 9 月，已经两年多未更新该机型。

松下 Lumix S5 配备维纳斯引擎，具有双原生 ISO 技术的 2420 万像素 CMOS 全画幅传感器，可提供最大的 ISO 51200（拓展 ISO 204800），快门速度却达到了 1/8000 秒。除了 RAW 之外，它还支持 JPEG 格式的 9600 万像素高分辨率模式。

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关键词：松下相机

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