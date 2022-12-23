马斯克：特斯拉即将为下一个超级工厂选址

IT之家 12 月 23 日消息，马斯克正在推特举行语音会议，所有人均可参加。他也在此次会议上谈到了许多投资者关心的内容，还保证 2025 年之前不会再出售特斯拉股票。

此外，马斯克透露特斯拉即将为下一个超级工厂选址，他表示将在“不浪费”的情况下对特斯拉进行尽可能多的投资。他强调特斯拉比推特复杂得多，甚至可以说推特的复杂程度只有特斯拉的 10％，而他的关注点将主要放在特斯拉上。

他认为，2023 年美国经济将陷入“严重衰退”，需求将下降，而且坚信自己的政治言论对特斯拉的销售“影响不大”。

其他方面，他还谈到了一些细节问题，例如“特斯拉锂精炼厂将在两年内实现可观的产量”，他倾向于在特斯拉了解美国经济衰退的规模后进行回购。

他还表示，在特斯拉上安装推特应用程序是有道理的。

值得一提的是，墨西哥《改革报》此前表示特斯拉最快将于本周五正式宣布在墨西哥北部新莱昂州兴建超级工厂的计划，该计划初始投资金额为 8-10 亿美元，投资金额最终或达 100 亿美元。

IT之家了解到，马斯克已经制定了一个雄心勃勃的目标，到 2030 年每年销售 2000 万辆电动汽车，这将使特斯拉的规模是任何其他汽车制造商的两倍，占全球汽车销量的 20%。