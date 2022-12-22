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特斯拉 Model S 在美国引发多车相撞事故，司机称自动驾驶系统出现故障

2022/12/22 10:11:47 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 12 月 22 日消息，据路透社报道，根据周三公开的一份警方报告，上个月在美国旧金山海湾大桥上发生的八车相撞事故中，一辆 2021 款的特斯拉 Model S 的司机告诉警方，他的汽车当时处于全自动驾驶（FSD）模式，该模式发生了故障。

multi vehicle crash on phelan road

感恩节期间，美国旧金山金银岛附近的 80 号州际公路上发生的这起车祸导致两名青少年轻伤，被送往当地医院治疗，并导致大桥长时间堵塞。

警方报告称，特斯拉在不安全的情况下变道并减速停车，导致另一辆车撞上了特斯拉，并引发了更多车祸的连锁反应。

据悉，该特斯拉司机告诉警方，该车的 FSD 出现故障，但警方无法确定该系统当时是否在运行，也无法确定司机的说法是否是真实的。警方报告说，如果 FSD 发生故障，司机应该手动接管车辆。

国家公路交通安全管理局（NHTSA）一直在调查特斯拉的先进驾驶辅助系统，但没有对此事件发表评论。

特斯拉首席执行官埃隆-马斯克将特斯拉“FSD”软件吹捧为全球最大电动汽车制造商的潜在现金牛。但是，特斯拉的先进驾驶辅助系统，以及马斯克关于它们的说法，面临着越来越多的法律、监管和公众审查。

IT之家了解到，特斯拉将售价 15,000 美元的 FSD 软件作为一项附加功能，这是对其标准的“自动驾驶”功能的补充，该功能使汽车能够在其车道内转向、加速和制动，而无需驾驶员干预。

国家运输安全委员会主席 Jennifer Homendy 质疑特斯拉将该功能推销为“完全自动驾驶”，而该功能实际上无法做到自动驾驶，并表示特斯拉必须做更多工作，确保人们不会滥用该功能。

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关键词：特斯拉FSD自动驾驶

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