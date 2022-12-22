特斯拉美国推出 12 月限时优惠应对用户取消订单：Model 3 / Y 直降 7500 美元

IT之家 12 月 22 日消息，特斯拉美国官网显示，在 2022 年 12 月 21 日至 31 日期间交付的 Model 3 和 Model Y，可获得 7500 美元（约 52350 元人民币）的积分和 1 万英里的免费超级充电服务。此外，Model S 和 Model X 均可获得 1 万英里的免费超级充电服务。

因为特殊情况，特斯拉最近在美国遇到了一些罕见的需求问题。具体来说，因为特斯拉在美国达成 20 万辆的交付量已经有好几年了，这意味着该公司早已不再有资格享受美国联邦电动汽车税收优惠。

不过美国此前决定延长现有的 7500 美元的电动车税收抵免，汽车制造商可以继续为购买全新电动车提供 7500 美元的税收抵免，且不再有 20 万辆的上限。但这些汽车需要满足一些条件：电池中要有很大一部分是在北美制造或组装，电池主要的零部件必须要使用与美国达成自由贸易协议的国家精炼或加工的矿物建造。

由于该政策将于 2023 年才开始实施，就是说买家需要在 1 月 1 日或之后交付车辆才有资格获得优惠，由于特斯拉不允许用户推迟订单，因此这也导致很多消费者取消订单，等待明年的到来。

本月早些时候，特斯拉开始向买家提供 3750 美元的折扣，以应对上述问题。后来，特斯拉还开始向 12 月交付的用户提供 10000 英里的免费超级充电服务。

而现在，特斯拉已经授权工作人员将月底前交付的 Model 3 和 Model Y 车辆的折扣提高到 7500 美元。埃隆-马斯克曾说过，特斯拉不做折扣，因此特斯拉称这是一次价格调整。

IT之家了解到，特斯拉正计划实施招聘冻结和新一轮裁员，因为投资者在今年股价下跌超过 60% 后越来越担心。