微软称收购动视暴雪将使玩家和游戏公司都受益

IT之家 12 月 23 日消息，据路透社，微软公司当地时间周四表示，其 690 亿美元收购动视暴雪的交易将使玩家和游戏公司都受益。

IT之家曾报道，此前 FTC 本月在一份旨在阻止该交易的投诉中表示此次合并将阻碍游戏行业的竞争。因此，微软在一份旨在说服美国联邦贸易委员会 (FTC) 法官允许该交易继续进行的文件中提出了上述观点。

美国联邦贸易委员会表示，它担心动视暴雪的热门游戏，包括《魔兽世界》和《暗黑破坏神》可能会停止在微软 Xbox 竞争对手的设备上提供服务，而它将于 2023 年 8 月在行政法法官面前举行听证会。

微软总裁布拉德・史密斯 (Brad Smith) 在 12 月中旬表示，该公司已提出与联邦贸易委员会签署一项具有法律约束力的同意令，向包括索尼 (Sony) 在内的竞争对手提供《使命召唤》游戏，为期 10 年。

“排名第三的主机制造商收购一款游戏公司无法颠覆这个竞争激烈的行业。尤其是当制造商明确表示不会独占这款游戏时。”微软强调。

史密斯在本周的一份声明中表示，他对公司的法律诉讼仍有信心，但仍“致力于与监管机构达成创造性的解决方案”。动视首席执行官鲍比・科蒂克周四在一份声明中表示，他相信两家公司将在与贸易委员会的法律斗争中获胜。

此外，微软的交易也面临着美国以外的审查，欧盟表示将在 2023 年 3 月 23 日之前决定是批准还是阻止这笔交易。

《玩家在美国法院起诉微软，阻止其收购动视暴雪》