Vulkan Video 确定 2023 年将添加对 VP9 和 AV1 格式解码 / 编码的支持

IT之家 12 月 23 日消息，基于 Vulkan API 的硬件视频编解码 Vulkan Video API 1.0 于日前发布，不过该版本中并未引入对 VP9 和 AV1 格式编解码器的支持。不过开发团队 The Khronos Group 明确表示，Vulkan Video 将于 2023 年添加对 VP9 和 AV1 格式的支持。

图源 Philips

IT之家了解到，Vulkan Video API 1.0 主要专注于 H.264 和 H.265 / HEVC。Vulkan 工作组成员表示他们正在研究 VP9 / AV1 扩展，但似乎并不是优先事项。

AMD 的 Ahmed Abdelkhalek 在评论中表示：“VP9 解码和 AV1 解码 / 编码已经在我们 2023 年的名单上了。相关的核心扩展已基本完成，发布相关支持应该会快得多。我们再次为延迟道歉”。

VP9 是谷歌公司为了替换老旧的 VP8 影像编码格式并与动态专家图像组主导的高效率视频编码竞争所开发的免费、开源的影像编码格式。VP9 主要被用于 Google 旗下著名的影音分享网站 YouTube。VP9 一般与 Opus 音频编码一起以 WebM 格式封装。

AOMedia Video 1（AV1）是一个开放、免专利的视频编码格式，专为通过网络进行流传输而设计。它由开放媒体联盟开发，目标是取代其前身 VP9，该联盟由半导体企业、视频点播供应商和网页浏览器开发商于 2015 年成立。