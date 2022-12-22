openKylin 打造深化“原生兼容”技术：已支持 KMRE 和 KWRE 兼容运行环境

IT之家 12 月 22 日消息，当前，多种 CPU 平台蓬勃发展，指令集架构各不相同，如 X86、ARM 和 RISC-V 等。同时，操作系统技术架构的多样化也形成众多的软硬组合生态体系，如 AA（Android+ARM）、Wintel（Windows+Intel）等。然而，各体系之间的发展相互独立，这给操作系统的软硬件生态统一带来一定挑战。openKylin 社区打造深化“原生兼容”技术，从 CPU 和软件支持两个维度出发，为软硬件生态发展打造底座支撑。

openKylin“原生兼容”技术是指从硬件平台和软件生态两个维度出发，面向不同指令集架构实现多平台同源操作系统版本，并通过原生软件支持和软件兼容技术，构建出统一、融合的软硬件生态体系。

软件兼容技术

软件兼容技术是实现软件生态融合的关键，能够从操作系统 ABI（Application Binary Interface）层实现软件的跨平台运行，主要包括以下技术：

1.二进制翻译

将源平台软件的运行指令进行解析和转化，生成目标平台上的模拟指令或机器指令，实现在目标平台上的兼容运行。

2.动态库本地封装

将源平台软件所需的动态链接库映射和封装到目标平台，使软件在兼容运行时直接从目标平台调用，避免动态库的重复翻译执行，提高兼容运行效率。

3.兼容运行环境

为兼容软件运行提供完整的配置文件、依赖环境和相关资源等，使软件保持与源平台的一致性、完整性和正确性，避免产生运行时错误甚至崩溃。

“原生兼容”技术特性

从构建统一、融合的软硬件生态目标出发，openKylin“原生兼容”技术主要具有以下特性：

1. 多硬件平台支持

对硬件平台的广泛支持，是软硬件生态底座的基础。openKylin 构建了针对不同指令集架构的同源操作系统开发平台，从内核、软件包，再到桌面集成环境，实现多硬件平台的“根”操作系统版本。

2. 原生软件支持

原生软件是构成生态体系的重要组成部分，openKylin 构建底层编译工具链和多编程语言库，实现对原生软件生态的支持。目前，openKylin 在各硬件平台版本中具备了办公、娱乐、互联网和集成开发等应用场景原生软件，能够支撑大部分使用需求。

3. 兼容软件支持

基于软件兼容技术，实现软件的跨平台兼容运行，能够使软件生态之间进行有效互补。目前，openKylin 具有了 KMRE 和 KWRE 两种兼容运行环境，能够实现 Wintel 和 AA 等生态体系在 openKylin 中的兼容运行。

IT之家获悉，openKylin 社区已开展“原生兼容”技术的相关工作，使用户有更多的软硬件生态可供选择。目前，openKylin“原生兼容”技术在已支持和研发中的体系领域如下表所示。接下来，openKylin 将持续深化“原生兼容”技术，构建统一、融合的软硬件生态底座。