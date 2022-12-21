统信软件发布服务器操作系统 UOS V20 免费使用授权

IT之家 12 月 21 日消息，在 2022 统信 UOS 生态大会上，统信软件宣布 2023 年新战略 ——“B 端赋能千行百业，C 端走进千家万户”，并发布服务器操作系统 UOS V20 免费使用授权（点此链接领取）。

然而继 CentOS 8 宣告停止更新维护后，CentOS 7 也将于 2024 年 6 月 30 日停止更新维护。CentOS 停更，用户将无法获得官方补丁安装支持和系统升级，这让国内使用 CentOS 服务器的企业，面临巨大的安全漏洞隐患等问题。

目前，国内可供企业用户选择的，一类是基于 OpenEuler、OpenAnolis 这些根社区推出的社区版，此类版本基于国际社区版本原则，生命周期只有 4~5 年；另一类是商业操作系统公司提供的付费商业版本，而企业用户往往短期内并没有此项预算。

统信软件宣布，2023 年，统信软件将推出 UOS V20 服务器操作系统免费使用授权，为用户系统迁移提供新的选项，解决 CentOS 停更带来的挑战。

据了解，此次统信软件开放免费使用授权的是其成熟的商业版本 —— 统信服务器操作系统 V20。相较于目前使用最广泛的 CentOS 7 的内核版本 3.10，该版本是更为先进的 4.19 内核版本。

此外，在产品质量和生态背书层面，统信服务器操作系统 V20 也优于社区版，提供长达 13 年的超长生命周期维护，包括 5 年升级服务、5 年功能保障和 3 年安全维护。用户可以通过统信软件官网免费下载使用该版本。

IT之家了解到，与统信服务器操作系统 V20 商业版相比，用户选择免费使用授权将不再获得统信软件提供的商业支持和担保。而如果后期用户对这些商业担保和服务有需要，统信也提供了一键式激活模块，用户可以选择订阅或购买永久授权两种形式，升级为商业服务授权，无需卸载重装。

统信软件还宣布对 ISV 等生态合作伙伴开放统信服务器操作系统 V20 的源代码。“商业版开放源码是有难度的，这次推出的免费使用授权，在完成开源合规性评估后，将分阶段开放统信服务器操作系统 V20 全部代码，真正践行开源理念。”

如此一来，基于开源操作系统进行开发的 ISV 等生态合作伙伴可以通过申请、官方链接下载、开放源码仓库等方式获取源代码，遵循开源许可协议进行开发，进一步加速基于中国操作系统的生态系统发展。

统信称，“统信 UOS 操作系统以商业发行版为基础，为用户与生态合作伙伴提供免费使用授权并开放源码，目标不是成为类似 Fedora 的根操作系统，而是要回归开源商业发行版的本质定位；不但要积极参与上游根社区创新，同时基于各根社区的成果，形成商业产品，确保面向商业用户的质量和服务周期。”