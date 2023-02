恐怖解谜类游戏《层层恐惧》新作将于 6 月上线：支持中文，采用虚幻引擎 5 开发

IT之家 2 月 21 日消息,游戏开发商 Bloober Team 近日放出了《层层恐惧》(Layers of Fear)新作预告片,并表示将于 2023 年 6 月和玩家见面。

初代《层层恐惧》是一款非常简短的 PC 恐怖解谜类游戏,向玩家展示了一名痴迷艺术家的世界。《层层恐惧》因其创造性和独特的故事而受到玩家的认可和称赞。续集在 2019 年发行后继续火爆,延续了初代故事并引入了新的角色和地点。

Steam 网站已经上线了《层层恐惧》(Layers of Fear)新作相关页面,引入了名为 The Final Note 的新故事章节。新作支持中文,本作为系列两作的重制版,采用虚幻引擎 5 开发。IT之家附官方介绍如下:

关于这款游戏

《Layers of Fears》是一部第一视角迷幻恐怖编年史,专注于紧张的探索和身临其境的故事讲述 —— 一款以《Layers of Fear》和《Layers of Fear 2》为基础的新游戏,具有令人惊奇的新剧情和游戏走向。

游戏采用最先进的虚幻引擎 5 技术打造,支持光线追踪、HDR 效果和 4K 分辨率,并利用 Lumen 系统提供最身临其境和深入人心的恐怖体验。

《Layers of Fears》将以完整明确又变幻莫测的方式来探索执念过深的艺术家的故事。扩展的情节线将为整个故事带来新的亮点和更为强烈的恐怖体验。

游戏特色: