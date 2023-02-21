消息称英特尔决定取消 Meteor Lake-S 桌面处理器，并将推迟台积电 3nm 订单拉货时间

IT之家 2 月 21 日消息，up 主 @ECSM_Official 去年爆料称，英特尔会在 2023 第三季度中下旬，应该是 8/9 月推出 Raptor Lake Refresh 处理器，依然采用 LGA1700 插槽，相比现版 Raptor Lake 主频会高个 0.1~0.2GHz，但核心数量不变。

因此，有许多数码爱好者都认为英特尔此举表明下一代的 Meteor Lake-S 系列面临挫折，至少没办法在 2023 年如期推出桌面版本。

这一幕仿佛是此前 14nm 切换到 10nm 世代的剧情再次上演，我们预计今年只有 14 代移动端处理器才会升级到 Meteor Lake，后续再行打磨之后才会推出高性能桌面处理器。

根据 @OneRaichu 的消息，英特尔已经确认会取消 Meteor Lake 的桌面版本，也就是 Meteor Lake-S 系列处理器，而用来填补 MPL-S 系列产品需求的便是之前突然爆出来的“Raptor Lake Refresh”。

除此之外，@OneRaichu 还表示，部分被砍掉的 MTL-S 产品将被改为 MTL-P 型号（P 系列是移动平台产品，定位轻薄高性能），其中 GT1 系列将会使用 64EU 的 iGPU。

根据 Digitimes 今天另一篇报道，有行业人士透露英特尔决定将之前在台积电那里下的 3nm 芯片订单推迟至 2024 年第四季度。行业人士指出，英特尔近年来制造工艺和 PC 平台蓝图频繁修改，产品上市延迟严重打乱了供应链的产销计划。

英特尔去年公布的路线显示，Meteor Lake 将于 2023 年下半年面世，Arrow Lake 将紧随其后于 2024 年正式上市，届时还有用于低功耗平台的 Lunar Lake 系列产品。

根据英特尔之前分享的材料，新一代 Meteor Lake 将采用 Intel 4 工艺和 TSMC 外部工艺，并且首次引入“Tile”模块化设计，在一颗芯片中集成 CPU、SOC、核显和 IOE 四种小芯片，并将使用 Foveros 封装技术；而 Arrow Lake 将成为首个采用 Intel 20A 打造的产品，同样将采用台积电工艺，涉及到 N3、N5、N6 三种。

按照规划，新一代 Meteor Lake 处理器将会是首个基于 Intel 4（7nm）工艺的处理器，而 Intel 4 又是首个采用 EUV 光刻机的英特尔制造工艺。

根据 @OneRaichu 分享的信息，英特尔 Meteor Lake CPU 大小核分别采用了 Redwood Cove 和 Crestmont 架构，再加上新一代 Intel 4 以及台积电的加持，其性能和效率有望大幅提高，至少性能功耗比的目标要达到 13 代 Raptor Lake 的 1.5 倍水平。

此外，由于新的 tGPU 或 Tiled-GPU 架构将包含新的 Xe GPU 内核，他认为（指主观性预测） 14 代处理器的核显（2.0GHz 以上 128EU）可能会达到原先（96EU）2 倍的性能水准，还将增强对 DirectX 12 Ultimate 和 XeSS 的支持。

据 @ECSM_Official 称，新一代 Meteor Lake 将在 Intel 4 的基础上结合台积电 N5+N6 工艺，最高仅限于 6P+16E 配置，而 Arrow Lake 则将结合 N3+N5+N6 三种工艺，高端型号会用上 Intel 20A，也就是说 ARL 部分型号可能完全采用台积电代工。

对于英特尔未来路线图，我们目前可以看到英特尔 Intel 4 将首次引入 EUV 光刻技术，相比 Intel 7 每瓦性能提升 20%，首批应用产品是 Meteor Lake 和 Granite Rapids。后续，英特尔相比起优化的 Intel 3 节点更加注重 Intel 20A 节点，但目前离我们都还太远，无论是路线图还是爆料都存在相当大的变数。

此外，有传闻称英特尔下一代的 LGA 1851 插槽将支持三代产品，如果不包含 Meteor Lake-S，那么有可能是 Arrow Lake-S、Arrow Lake Refresh 和 Panther Lake（或称为 Nova Lake-S），消息来源已不可考，仅作参考。

英特尔曾在去年 10 月份的财报会议上确认 Intel 4 正在向大批量产的阶段迈进，预计将在第四季度完成 Meteor Lake 的流片，这是第 14 代酷睿处理器从设计阶段迈入早期生产的最后一步。

当然，虽然路线图看起来很美好，但英特尔近来并不好过，甚至上一季度财报转盈为亏。因收入和利润快速下降，英特尔此前还宣布裁员并削减整个公司的管理层薪酬，CEO 基辛格的基本薪酬将调降 25%，英特尔执行领导团队的基本薪酬将调降 15%。

实际上，英特尔近年来的市场情况虽然牢牢占据优势但一直处于低迷状态，甚至市值已经被 AMD 反超（IT之家注：两者市值接近且多次互超）。尽管采取了人员精简等削减成本的策略，但在 PC 市场疲软和 AMD 竞争加剧的情况下依然不被投资者看好，而且该公司自己也预计 2023 年第一季度仍将保持亏损的状态。

Digitimes 采访到的那位消息人士表示，今年全年 PC 市场预计将保持疲软，即使英特尔推出主要产品可能也无法刺激需求。

根据之前的已知信息，英特尔新一代处理器将采用台积电制造方面的合作将推迟到 2024 年第四季度，为 Arrow Lake 制造 GFX tile，而 Panther Lake 和 Nova Lake 预计将分别在 2025 年第三季度和 2026 年推出。

拓展阅读：

《英特尔 14 代 Meteor Lake 效率飙升，目标是每瓦性能比 13 代提高 50% 以上》

《曝英特尔 Meteor Lake 采用 GT2 / GT3 两种核显设计，EU 数等同 Arc A380 独显》

《消息称英特尔或将取消 Meteor Lake 桌面处理器，只有 Raptor Lake Refresh》