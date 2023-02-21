乘联会：2 月狭义新能源乘用车零售销量预计 40 万辆，同比增长 46.6%

IT之家 2 月 21 日消息，据乘联会最新数据，2 月狭义乘用车零售销量预计 135.0 万辆，同比增长 7.2%，环比增长 4.3%；其中新能源零售销量预计 40.0 万辆，同比增长 46.6%，环比增长 20.3%，渗透率 29.6%。

乘联会表示，1 月车市受到疫情感染余波的及春节时间点提前等短期因素的负向影响，与正常季节性表现尚有距离。1 月乘联会狭义乘用车零售完成 129.4 万辆，同比降低 37.8%，环比降低 40.4%。新能源补贴的退坡叠加新能源头部厂商价格政策调整幅度较大，导致消费者产生一定观望情绪。IT之家获悉，新能源市场 1 月零售仅完成 33.3 万辆，同比降低 6.1%，环比降低 48.1%，渗透率 25.7%。

受春节时间提前影响，2023 年初车市整体销售节奏明显提前。2 月节后复工，居民工作与生活都逐渐回归常态。上旬车市处于节后温和恢复阶段，中下旬各地车市逐渐步入常态。各地方补贴的发放及新能源价格调整逐步落地也助推市场在节后恢复正常水平。

展望 3 月份，乘联会预计随着新能源车企调价政策的落实，新能源车市将逐渐回温。比亚迪秦 PLUS、智己 LS7 等新产品的发布也均取得了消费者的广泛关注。消费者对价格敏感度提升，新能源车市也正在逐步恢复正常节奏。