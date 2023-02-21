设计师编辑成 ChatGPT 用户主力，程序员仅占 4.4%

最近，量子位编辑天天见的除了同事，就是 ChatGPT 了......

那么问题来了：除了小编（bushi），还有谁爱跟 ChatGPT 打交道？

Measurable AI 最新统计数据显示，用这个 AI 的设计师居然比程序员多 5 倍。

为了了解大家的想法，他们在公布数据前，还跑到 Twitter 发起投票。结果，当时大多数人都认为开发人员应该是 ChatGPT 的主要用户。（好家伙，和统计结果截然相反）

ChatGPT 用户构成

一方面，Measurable AI 统计了 ChatGPT 用户都在搞什么创意类工作 —— 比如写代码的程序员、画图纸的设计者等等。

结果显示，用 Adobe 的人占 ChatGPT 用户总数 18.5%，然后是用 Canva 的，约占 9.2%；这两个软件都是设计者的绘图宝贝。

除了设计师，用此 AI 的作家和编辑也不少，比如 Substack 用户占总数的 10%，Grammarly 用户占 6.8%。

而或许有点出人意料的是，GitHub 用户仅占 4.4%，比画图写文章的少很多。

△ 图源：Measurable.AI，2023 年 1 至 2 月统计数据

另一方面，他们还调查统计了其用户最爱用的社交平台。

其中，Facebook 拔得头筹，有约 35.6% 的 ChatGPT 用户在此冲浪；其次是领英，该平台专业用户占 ChatGPT 用户总数的 33%。接着是 Twitter 用户约占 26.4%；Quora 用户约占 19%。

而在年轻人聚集的 TikTok 上，大家似乎对 ChatGPT 不太感冒，其占比仅 6%。

上述数据，都是基于 Measurable AI 实时消费者电子收据得来的，采集的时间范围是 2023 年 1 月初到 2 月。

Measurable AI，是一家 AI 和大数据服务商。其主要业务是为品牌和团队提供 AI 驱动的市场营销分析和解决方案，覆盖科技、零售、金融、餐饮等行业。

至于结果为何与大家想的不太一样，Measurable AI 尚未明确点出原因。

于是我们去问了问 ChatGPT 自己对此怎么看，它说的还像那么回事：

ChatGPT 作为一种自然语言生成技术，可以协助设计师进行创意设计。 至于加密货币用户爱用 ChatGPT，可能与其领域的特殊性有关。加密货币市场相对较新，市场信息非常分散，而 ChatGPT 可以处理自然语言，有助于整理和分析海量的市场信息和趋势。 此外，币圈涉及很多技术术语和概念，对于非技术人员来说可能比较难理解，AI 能让他们更好地了解这些东西。

另外，ChatGPT 也承认，自己在写代码方面比不上 Copilot，毕竟 Copilot 是“专门针对代码生成而设计的”。

最后，再来聊聊 ChatGPT 的用户总数。

据路透社消息，截至本月初，ChatGPT 的全球月活用户已达到 1 亿。

另据 Measurable AI，ChatGPT 去年 12 月刚问世之际，就宛如平地一声惊雷，注册量迎来首个高峰；在今年 1 月份，热度略有下降。

而后到了 2 月，ChatGPT 热度再次飙升，一天的注册人数甚至超过 4 万。连带 OpenAI 的另一个聊天机器人应用，即“美国知乎”Quora 新出的 POE 也跟着起飞。

值得一提的是，今年二月确实发生一系列重要事件，2 月 7 号微软“重新发明搜索引擎”，推出 ChatGPT 版 bing，很快便有一大波人来申请新版 Bing，ChatGPT 注册人数也跟着涨了一波。

目前，据 Measurable AI 数据，ChatGPT 最狂热的粉丝其实还不是设计师，而是加密货币用户，占所有用户的 36% 左右。

参考链接：

[1]https://twitter.com/MeasurableData/status/1626612302773645319

[2]https://www.reuters.com/technology/chatgpt-sets-record-fastest-growing-user-base-analyst-note-2023-02-01/

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：Alex