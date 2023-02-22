浅谈 ChatGPT 商业前景

那些改变人们生活的技术，不需要各大媒体去写长篇大论来告诉普通人有多么好，定义权掌握在大众手里。

不知道大家有没有跟我一样，前段时间突然就被 ChatGPT 刷屏了。

去年年底 ChatGPT 用户数刚破 100 万的时候就火了一阵，但显然这次更加出圈。几乎我关注的所有账号都在讨论 ChatGPT，从讲述它有多么厉害到能做什么到会如何颠覆世界，一应俱全。

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事实上，聊天机器人这个类型已经有相当长的历史了。

聊天机器人的历史可以追溯到 20 世纪 60 年代，当时第一个聊天机器人 ELIZA 由麻省理工学院计算机科学家约瑟夫・魏岑鲍姆创建。

ELIZA 被设计为自然语言处理的概念证明，并利用简单的模式匹配和响应来模拟与人类的对话。

ELIZA 的设计基于心理治疗师的概念，采用简单的基于规则的系统来确定适当的反应。当用户输入声明时，ELIZA 会识别关键词并回答相关的后续问题，从而产生实际对话的错觉。

尽管 ELIZA 很简单，但它很快就引起了轰动，用户与聊天机器人进行了有意义的对话，甚至向聊天机器人透露了个人信息。

在 ELIZA 诞生后的几年里，出现了其他聊天机器人，比如 1972 年由斯坦福大学的心理学家肯尼斯・科尔比开发的 PARRY。PARRY 旨在模拟与偏执狂患者的对话，使用认知心理学和语言学创造一个更真实的对话。

ALICE 是人工语言互联网计算机实体的缩写，由理查德・华莱士于 1995 年创建。ALICE 被设计为构建对话式 AI 系统的开源平台，并使用人工智能标记语言（AIML）。

与 ELIZA 和 PARRY 不同，ALICE 的设计更易于访问和直观，允许用户创建自己的聊天机器人并定制响应。

2000 年代初，AOL 和 MSN Messenger 等即时通讯平台开始流行，SmarterChild 等聊天机器人开始提供快速简单的信息，如天气和股票更新。SmarterChild 是最早集成到即时通讯平台的聊天机器人之一，并迅速引起轰动，数百万用户依靠它获取信息和娱乐。

2007 年，iPhone 的推出和 Siri 的推出标志着聊天机器人技术的一个新时代。

Siri 被设计为个人助理聊天机器人，利用人工智能和机器学习的进步，提供更复杂的聊天机器人体验。使用 Siri，用户可以通过对话界面执行各种任务，如设置提醒、发送消息和进行搜索。

这几年，聊天机器人已越来越多地融入各个行业，如客户服务、医疗保健和电子商务。

公司使用聊天机器人提供全天候客户支持，并改善整体客户体验。随着人工智能技术的进步，聊天机器人变得更加先进，能够处理复杂的任务，如医疗诊断和财务规划。

那么 ChatGPT 相比过去的聊天机器人有什么不同？事实上，上面大约 700 字的聊天机器人历史，就是我让 ChatGPT 帮忙写的，几乎没有什么改动。相比过去的聊天机器人来讲，确实称得上非常强悍。

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当然，部分自媒体言之凿凿各种行业就要因此失业了，我觉得还是为时过早。因为最近老有朋友问我，怎么看待 ChatGPT，它都能生成文案了，你压力大不大？或者它能不能提高你的效率，颠覆你的工作方式等等。

我的看法是，至少在我自己的写作过程里，它对我的帮助还是有限的。对我来讲，做一篇稿子，写从来不是问题，重要的是查阅资料、理解并且构建自己的观点。

ChatGPT 是非常强悍的聊天机器人，但它还不是我们想象中的 AI，无法真正像人类那样思考。

比如当我告诉它，我需要一篇关于聊天机器人发展的历史时，它给我的文本就很死板，缺乏很多我需要的细节，信息含量还没有超过我本身的储备，可以说是高级版车轱辘话。

所以我还是需要去查阅资料，看一些论文，了解聊天机器人的关键节点和技术区别，比如第一台聊天机器人 ELIZA 的运行模式等等。

然后再回到 ChatGPT，告诉他我需要的是一篇详细叙述聊天机器人历史，并且包含 ELIZA、PARRY、ALICE、SmarterChild 还有 Siri 的文章，于是才得到了上面的信息。

很多人认为，受 ChatGPT 威胁最大的是搜索引擎，这也是为什么谷歌和 Baidu 都立即发表声明要推出自己的聊天机器人。

但至少现在来看，ChatGPT 还无法取代搜索引擎。一方面来讲，使用 ChatGPT 的方式与使用搜索引擎的方式可以说截然不同。另一方面来讲，ChatGPT 使用的语言库还是 2021 年的，所以现在发生的许多事它还不知道，比如你问它梅西是否获得了世界杯，它会回答没有。

不过当它与搜索引擎进行结合，效果就不一定了。最近微软刚刚宣布最新的必应整合了 ChatGPT 的 AI 功能，并且使用的还是 ChatGPT 采用的语言模型 GPT-3.5 的升级版。可惜我没有抢到预约资格，所以也不知道 AI 与搜索引擎结合后用起来会是啥样的体验。

毕竟搜索引擎这么多年来都毫无改变，谷歌占据全球 90% 多的市场份额也已经很久了。有新的可能性出来，总是令人兴奋的。

而微软可能则是 ChatGPT 爆火后的大赢家。上一次 AI 如此出圈，还是因为 AlphaGo，而制作它的公司 DeepMind 则属于谷歌。虽然 AlphaGo 以及 DeepMind 后来在 AI 方面的成绩都令人惊喜，但相比 ChatGPT 的爆火，显然在商业应用方面，缺乏了一些想象力。

我不是科技博主，对技术不算了解，所以我只能从商业的角度来看待这个问题。

从目前火爆的环境来看，真正需要 AI 聊天机器人的，我觉得还不是普通消费者 —— 最为兴奋的，其实是资本市场和各大科技巨头。

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为什么这么讲呢？

其实 ChatGPT 乃至 AI 聊天机器人这个概念的火爆，这几年并不少见。离我们最近的就是元宇宙、Web3.0 还有 NFT，再之前还有 5G、VR 等等。当初都很火爆，都是当时最前沿的探索方向，但今天声量都小了很多。

不是说这些概念和技术没有发展，没用。我相信这些技术都有在进步和改变一些东西，但是放在消费端，给人的感受就并不是那么明显，离当时各大媒体声称的像互联网改变世界、iPhone 改变移动互联网这样的等级，似乎还差很远。

我之前是经历过 VR 行业的，2015、2016 一度被称为 VR 元年，随后不到一年就偃旗息鼓了。

前年又是元宇宙元年，Facebook 改名 Meta 以后，虚拟世界的概念又开始大热，结果大家回头一看，VR 硬件这几年就是参数上升级了，一些根本问题该解决还是没解决，和几年前没有本质区别。前段时间 PicoVR 还狠做了一波营销，结果也没翻起什么风浪。

还有 5G。因为查资料的关系，看过太多关于 5G 能带来怎样多变化的文章和分析，虽然说的都模棱两可，但我总觉得等用上 5G 了，总能看到什么变化吧？现在我自己也用 5G 了，依然没搞清 5G 在民用端带来了啥，当初畅想的颠覆性的场景，似乎一个也没出现。

问身边的朋友，好像也没觉得换了 5G 以后有什么区别，似乎就是网速变快了，但也没有非用不可的感觉，去到餐厅依然要问你们 Wi-Fi 密码是多少。最大的感受可能是套餐变贵了。

我再强调一遍，我不是否定这些技术和概念，我相信它们是好的，背后的投入是值得的，未来会种瓜得瓜。我说的是一种落差感，是被许诺了各种改变世界的东西，几年后一看，却没有什么感觉的落差感。不知道是不是只有我一个人有这种感觉。

上次和朋友聊到 VR，我说我觉得现在 VR 行业，或许是蒸汽时代。确实在通向一个确定的目标，确实生产力比过去有提高，但它还是有很多不可解决的缺点，比如不会有人能忍受戴着这么重的头显几个小时，所以最终达成目的的，或许会是另一种东西。

这种蒸汽时代，或许还存在在很多行业中。

那么怎么去定义或者判断这项技术、概念是不是能做到颠覆性呢？

其实压根就不用特意去判断，因为那些改变人们生活的技术，根本不需要各大媒体去写长篇大论来告诉普通人有多么好，定义权就掌握在大众手里。大部分人会自然而然受到这些技术的影响，以至于没过多久就会觉得没了这项技术，生活都变困难了。

细数人类历史上的各种技术进步，几乎都是如此。

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那像元宇宙这样的概念，为什么会流行呢？为什么似乎每年，尤其是年初，都会出现「轰动一时」的科技产品呢？

我认为是资本市场特别需要它们。

众所周知，全球移动互联网的红利已经吃完了，增长早已见顶。各行各业能被互联网改造的，基本都被改造光了，以至于今天你想再找个什么领域创业，发现都已经被人干过了。

所以我们迫切需要新的技术来创造新的需求，制造新的机会。

不要小看这件事，其实这对我们是都有利的。有了新东西，投资机构才有了新的投资目标，科技公司才有了新的项目可以做，同时又能提供新的工作岗位，我们自媒体是吧，又有新的话题可以写。

所以当 ChatGPT 迅速突破这么多用户的时候，才会让人不遗余力地追捧，去炒热聊天机器人的概念。看到谷歌也马上要推出自己的聊天机器人，很多报道就说谷歌急了，我觉得完全夸张了。

ChatGPT 最终能做到哪步都是个问号，也没有抢占什么 AI 市场，新版必应效果如何都还待定，谷歌急啥呢？我倒觉得不少科技公司应该会高兴，如果 ChatGPT 真能开拓出市场，走出商业模式，那自家先前投在 AI 上的巨额费用，总算也能回点血了。

至于 ChatGPT 是不是只是一个人造的伪风口，我和从事 AI 行业的朋友聊了聊，也觉得很矛盾。

相比元宇宙这种虚头巴脑的概念，ChatGPT 显然还是更务实、更落地许多。

第一是它的用户量摆在那儿了，短期内不可小觑。

第二是它的商业化之路也很明晰，订阅、收取 API 费用以及和微软的深度绑定合作，似乎都有赚钱的可能。

第三还是因为技术确实强大，给人感觉还是相当智能，不然也不会这么快有这么多用户。

不过，它跟之前的那些行业，也有一些共性。

第一它的技术不算革命性的改变，底层逻辑没变，算得上砸钱大力出现的「奇迹」，和人类梦想中的 AI 肯定是有很大距离的。

第二，我自己使用几天的感受是，没有到非用不可的地步。事实上，新鲜劲过去以后，我已经懒得使用了。即使当作个人助理，功能似乎还是太简陋了，只能等使用它语言模型的其他应用出现。

但我用的过程中，倒真发现一个很好的使用场景，那就是练习语言。比如你要学习英语的话，对着这么一个强大的 AI 聊天，显然比找一个一对一外教对话成本要低多了。并且对着机器，要比对着人的羞耻感小很多。

图片来源网络

不管如何，我也很好奇 ChatGPT 到底是会真的引领一场 AI 对行业的颠覆，还是会在年底的时候就再无人问津。

既然有了新趋势的苗头，持续去关注新东西总是没啥问题的。等到年底，我们再回头来看看今天发生的一切，也许会更加有意思。

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