本月收到 500 多篇 ChatGPT 生成的文章，科幻杂志 Clarkesworld 宣布关闭投稿渠道

IT之家 2 月 22 日消息，知名科幻杂志 Clarkesworld Magazine 本周一宣布，由于近期收到大量由 AI 生成的用户投稿，决定暂时关闭投稿渠道。

图源 Ars Technica



Clarkesworld 杂志编辑 Neil Clarke 表示近期收到了大量由 ChatGPT 生成的科幻故事投稿，在今年 2 月份数量激增至 500 多篇，今年 1 月数量为 100 篇，去年 10 月则为 25 篇。

ChatGPT 等大型语言模型 (LLM) 已经在数百万本书和网站上进行了训练，可以快速创作原创故事。然而，它们不是自主工作的，人类必须通过提示引导它们的输出，然后 AI 模型会尝试自动完成。

Clarkesworld 自 2006 年以来，出版了著名科幻作家的作品，并多次获得雨果奖。在科幻出版物中，它以开放提交流程而享誉业内，通常每字支付 12 美分。

在其提交页面上，该出版物声明，“我们目前不考虑由 AI 编写、合写或协助的故事”。Clarkesworld 官网虽然明确不再接受 AI 生成的投稿，但依然有很多人为了金钱而投稿。

IT之家翻译 Clarke 推文内容如下：“很多投稿并非来自于 SF / F 社区。主要是兼职人员认为使用 ChatGPT 可以轻松赚钱”。