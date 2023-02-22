ChatGPT 热潮席卷，AI 监管能否同步“狂飙”

近日，美国人工智能公司 OpenAI 推出的新型聊天机器人 ChatGPT 风靡网络，它强大的功能引起了社会的广泛关注，被称为 AI“里程碑式”应用。各大企业纷纷投身于类 ChatGPT 应用的开发浪潮之中，但 ChatGPT 的“走红”也引发了人们对于人工智能监管问题的讨论。

ChatGPT 仅发布两个月，其月活跃用户数就已达到 1 亿，一跃成为史上用户增长速度最快的消费级应用。一时间，微软、腾讯、百度、阿里等多家互联网科技公司先后发布了在 ChatGPT 领域的成果和技术布局。ChatGPT 快捷的回复和简单的操作，使得大量用户将其运用于查资料、写论文，而不仅仅是当作一个聊天工具使用。

然而，随着 ChatGPT 的应用范围越来越广，其隐含的风险也开始进入大众视野。尽管 ChatGPT 如今并不完美，但它仍然在刷新我们对人工智能发展的认知，AI 安全需要立法监管。ChatGPT 已经证实了人工智能获得了令人难以置信的发展，但同样也带来了法律与道德问题。

在知识产权方面，ChatGPT 可能被用于生成论文与代码，引发知识产权侵犯及归属争议。在个人信息保护方面，ChatGPT 对信息、数据来源无法进行事实核查，可能存在个人数据泄露、虚假信息传播等隐患。在数据安全方面，由于 ChatGPT 能够学习人类语言，在编写“钓鱼邮件”时，能够在语法和表达习惯上更具有迷惑性，如果利用不当，其造成的危害性后果难以估量。

从全球范围来看，各国政府均已开始关注人工智能发展过程中的种种伴生问题，人工智能领域法律法规的制定与实施也被提上日程。生成型人工智能系统创造了机会，同时也让我们面临具有历史意义的“十字路口”—— 究竟是人工智能控制人类，还是人类控制人工智能。

2022 年 12 月，国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》，并于 2023 年 1 月 10 日起施行。《规定》对类似 ChatGPT 等利用人工智能技术生成内容的应用服务提供者、技术支持者提出了一系列要求。

欧盟近期也计划更新尚未出台的人工智能法规 ——《人工智能法案》，预计该法案将于 2025 年生效。英国政府发布的《国家人工智能战略》指出，政府制定的治理和监管制度需要跟上人工智能快速变化的形势。

由于这项人工智能技术的两面性，我们不仅需要对算法进行监管，同时也要与数据监管相结合。如何保证生成式 AI 数据来源的准确性和隐私性，如何保护知识产权，如何及时修正 AI 不道德的言论导向，都是人工智能领域亟待解决的问题。

目前来看，人工智能的安全辅助作用仍需要相关部门进行审查和批准，ChatGPT 的应用范围也应被限定。国家应当加强对人工智能的伦理规制，增强全社会的人工智能伦理意识和行为自觉，使人工智能既符合道德法律，符合公序良俗。在此基础上，采取逐步放开使用领域与应用深度的方式，探索人工智能的健康发展之路。

正如英特尔 CEO 帕特・基辛格所说，人工智能已经催生了全球变革，并为我们提供了强大的工具。技术本身是中性的，我们必须不断地把它塑造成一股向善的力量。