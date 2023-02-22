三星 43 英寸 Odyssey Neo G7 显示器在欧洲开启预售：支持 144Hz 刷新率，1ms 响应

IT之家 2 月 22 日消息，三星此前在韩国和台湾地区推出了 43 英寸 Odyssey Neo G7 游戏显示器，现在开始登陆更多市场。三星今天在欧洲（首先是英国）推出了 43 英寸 Odyssey Neo G7，并开启预售。

Odyssey Neo G7 游戏显示器 43 英寸英国售价 899 英镑（IT之家备注：当前约 7489 元人民币），预购可持续到 3 月 5 日，发货时间为 2023 年 3 月 6 日。在预购期间，三星为其新的游戏显示器免费提供 1TB T7 便携式 SSD 硬盘。

三星新游戏显示器采用 43 英寸基于 Mini-LED 的 QLED 显示屏（VA），具有 4K 分辨率，144Hz 刷新率，1000000:1 对比度，12bit 背光，DisplayHDR 600 认证，以及 1ms 响应时间。它还支持 AMD FreeSync Premium Pro 技术和哑光表面。也通过了 HDR10 + 游戏认证。

在 I / O 方面，Odyssey Neo G7 显示器有 2 个 HDMI 2.1 输入端口，1 个 DisplayPort 1.4，2 个 USB Type-A 3.0 下行端口，1 个 USB 3.0 Type-B 上行端口，1 个 3.5 毫米耳机插孔，1 个以太网端口，Wi-Fi 5，和蓝牙 5.2。它还具有屏幕镜像的 Tap View 功能，以及两个内置的 20W 扬声器，支持自适应音效。

该显示器运行 TizenOS 系统，并配有远程控制手柄，可以访问所有流行的音频和视频串流应用以及云游戏串流应用。还具有三星游戏中心、Game Bar、超宽游戏屏幕等。设备后部还拥有 RGB 灯效。