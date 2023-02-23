中国电信：5G 下行速率平均为 340.25Mbps，相比 4G 提升近 9 倍

IT之家 2 月 23 日消息，中国电信研究院近日发布了《2022 年 5G 用户用网感知质量测评报告》（以下简称《报告》），系统评估了 5G 商用三年来，5G 用户的用网感知是否实现稳步提升。

《报告》称，为持续跟踪全行业 5G 网络覆盖情况和 5G 用户感知质量水平，2022 年，中国电信研究院在 40 个城市（包括省会、非省会城市），选择商圈、写字楼、住宅、交通枢纽、公园 / 景观地标、三甲医院、产业园区以及高速公路、高铁 9 类高频使用场景，对 5G 网络覆盖、语音，以及微信、抖音视频、腾讯视频等上网应用进行了大样本量测试，测试里程超过 7000 公里，总采样量超过 5000 万。

基于采样数据，并按照三家运营商的移动用户份额进行加权，《报告》对当前 5G 网络覆盖感知、语音感知、上网应用综合感知进行评价，IT之家摘录数据如下：

《报告》指出，总体而言，多数场景的室内外 5G 网络覆盖均有提升，且得益于运营商 5G 与 4G 网络建设运营的高效协同，5G 用户在各类高频使用场景的语音和上网体验优良。

从不同城市看，主干道的平均 5G 覆盖率已达到 90%，一线城市的高速 5G 覆盖率达到 85% 以上，用户用网体验优良，非一线城市达到 70% 以上，也紧随发展步伐。

从不同场景看，商圈、交通枢纽、医院、高速公路和高铁沿线等多个重点场景与上年相比，整体用户感知显著提高。

从场景体验看，其中 8 类场景感知综合得分均在 86 分以上，5G 用户用网体验优良，高铁综合得分是 66 分。

从 5G 网络覆盖看，不同城市主干道和用户高频使用场景室外 5G 覆盖率已达到 90%（2021 年测评值），其他场景 2022 年测评值相比 2021 年均有显著提升，高速 5G 覆盖率达到 78%，相比 2021 年提升了 56%；高频使用场景室内 5G 覆盖率达到 74%，比 2021 年提升了 23%；高铁沿线 5G 覆盖平均水平为 33%，比 2021 年提升了 230%，体现出 5G 建设加速实效。

从语音业务看，各大场景接通率均在 99% 以上，通话质量良好。

从上网感知看，除高铁外，其他场景各业务得分均在 90 分以上。

5G 上行速率平均为 57.95Mbps，下行速率平均为 340.25Mbps。相比 4G，用户上网体验感知显著提升，上行速率提升近 5 倍，下行速率提升近 9 倍，微信图片发送、抖音视频播放卡顿、游戏时延等用户感知均有明显提升。