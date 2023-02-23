消息称苹果 2024 款 iPad Pro 将采用三星和 LG 显示 OLED 面板

IT之家 2 月 23 日消息，据 Business Korea 报道，苹果已从 LG 显示和三星处订购了 OLED 面板，用于其下一代 iPad Pro 型号，人们普遍预计这些平板设备将于 2024 年上市。

报道称，苹果向这两家显示器公司下订 10.9 英寸和 12.9 英寸 OLED 面板的开发订单，而竞争对手京东方被排除在外。韩国显示器制造商计划在其当前第六代 (1500mm x 1850mm) 生产线上为 iPad 生产 OLED 面板。

另据韩国《经济日报》报道，苹果尚未最终确定 iPad Pro 的 OLED 显示屏订单量，但可能会将订单平分给上述两家韩国工厂。

显示器分析师 Ross Young 表示，苹果正在开发 11.1 英寸和 13 英寸 OLED iPad Pro 型号，将于 2024 年第一季度推出。

此前报道表明，苹果计划为 OLED iPad Pro 型号提供更大的 11.1 英寸和 13 英寸屏幕尺寸，并可能缩小边框，而不是整体改变设备尺寸。

IT之家从官网处获知，目前苹果在销售一款 12.9 英寸 mini-LED iPad Pro 和一款配备传统 LCD 显示屏的 11 英寸 iPad Pro，mini-LED 保留给更高端的 iPad Pro 机型。通过 2024 款 iPad Pro 更新，苹果可能会恢复两款 iPad Pro 型号之间的特性对等。

苹果还计划推出配备 OLED 显示屏的新款 MacBook 机型。今天的两份报告都表明新的 OLED 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 机型将于 2026 年面世。然而，彭博社 Mark Gurman 此前称，配备 OLED 显示屏的新 MacBook Pro 将会在 2025 年面世，这也可能是首款搭载触摸屏的 Mac。

另外，Ross Young 表示，苹果正准备最早在明年推出配备 OLED 显示屏的 13 英寸 MacBookAir，届时 OLED iPad Pro 机型有望上市。天风国际分析师郭明錤还预计苹果首款配备 OLED 显示屏的 MacBook 将于明年推出，但未说明具体型号和尺寸。