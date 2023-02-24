梅赛德斯-奔驰自有系统 MB.OS 预览：推进安全、自动驾驶和导航，可付费订阅高级功能

IT之家 2 月 24 日消息，梅赛德斯-奔驰宣布将开发自有操作系统 MB.OS，打通车辆功能，包括信息娱乐功能、智能驾驶辅助及自动驾驶功能、车身与舒适功能、行驶与充电功能。

此外，奔驰同时宣布在中国市场与腾讯云展开合作，支持其在华进行自动驾驶系统的研发。

奔驰今日发文，向大家介绍了其 MB.OS 系统的一些细节和对未来的规划，我们一起来看一下。

据介绍，这款自有操作系统 MB.OS 预装在全新的 MMA 平台 (梅赛德斯模块化架构) 新车上，该汽车制造商预计其首款 MMA EV 车型将在 20 年代中期问世。

MB.OS 系统将由 NVIDIA 提供软件、数据和 AI 专业知识，以及每秒可处理 254 万亿次的 NVIDIA DRIVE Orin 芯片。其他功能还包括 Luminar 的 LiDAR 激光雷达，以及谷歌地图和车内数据。

得益于新系统，车主将更好地使用道路扫描激光雷达等安全功能，而且还能在车上玩《愤怒的小鸟》等游戏，又或者在车上刷 TikTok 等社交媒体。

未来，所有梅赛德斯-奔驰新车都将配备 L2 级自动驾驶所需的硬件，可享受自适应巡航控制和车道居中等功能。当然，客户也能够付费订阅 / 购买名为 Drive Pilot 的 L3 级自动驾驶高级套件，例如 MB.Connect 将把导航、娱乐和通信功能整合到一个捆绑包中，MB.Charge 订户可获得优先充电权；而 MB.DRIVE 可享受 L3 级自动驾驶。

梅赛德斯表示：“公司有信心，这种软件和硬件开发战略方法将成为终生收入和额外贡献的基础”“预计到 20 年代中期，来自 MB.Connect 等服务的软件收入将为其利润贡献一个‘一个中低个位数的十亿欧元数字’。”

根据奔驰此前公布的信息，Drive Pilot 将在 2024 应用于 EQS 和 S 级轿车，它将在高速公路上以高达 40 英里 / 小时的速度运行，至少在最初阶段是这样；最终迭代实现 80 英里 / 小时（130 公里 / 小时）的速度。值得一提的是，梅赛德斯将在 Drive Pilot 自动驾驶模式下对车辆承担交通责任。

▲ Ola Källenius，梅赛德斯-奔驰首席执行官

奔驰表示，将以此打造一套专有系统：“梅赛德斯-奔驰操作系统 (MB.OS) 是一种新的专用芯片到云架构，将成为未来每一款产品的核心，提供卓越的软件功能，并以其易用性令客户满意”。

MB.OS 操作系统将通过 Antstream 平台开启车载街机游戏新维度；车载视频会议解决方案将通过增添备受欢迎的 Webex 和 Zoom 服务得到扩展；在中国引入专门定制的腾讯视频内容，将更好地满足中国客户的偏好。

奔驰将为用户提供灵活的升级包选择，而且完全连接的车辆将能够共享数据，并通过 OTA 更新快速改进； 客户也能够通过应用程序、网络或汽车获得新功能。

据介绍，三种捆绑包包括 MB.CONNECT、MB.CHARGE、MB.DRIVE 这三种。前者包括导航、遥控、Guard 360°、娱乐和通信等车辆功能 —— 并通过无线更新保持最新。借助 MB.CHARGE，客户可以根据他们的驾驶量获得更低的充电费率。

通过 MB.DRIVE，客户将有机会在他们的汽车上扩展高级驾驶辅助系统的功能。部分车型可以选购增强辅助驾驶或 L3 级有条件自动驾驶服务，并签订固定期限合同。从 2025 年起，某些功能可以通过 Mercedes me Store 在车辆生命周期中进行升级。为了探索新功能并进行购买，客户可以通过应用程序、网络或车内访问 Mercedes me Store。

IT之家附官方公告原文