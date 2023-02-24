腾讯 QQ Linux 版 3.1.0 发布，原生支持龙芯 LoongArch 架构

IT之家 2 月 24 日消息，龙芯中科宣布，2 月 24 日，腾讯官方正式发布 QQ Linux 版 v3.1.0，从该版本起 QQ 开始支持龙架构（LoongArch）平台，可在龙芯 3A5000 终端的 UOS、麒麟、Loongnix 等操作系统上原生运行。

自此，龙架构和 X86、ARM 并列成为腾讯 QQ 官方同步支持的三大 CPU 架构。

QQ for Linux 功能全部移植

此次推出的 QQ Linux 版 v3.1.0，采用全新架构，以 QQ NT 技术架构驱动，支持消息、小世界、QQ 空间板块等。

▲ 打开 QQ 空间（龙芯 3A5000 平台）

龙架构版本 QQ 适配了原 QQ Linux 版 v3.0.0 全部功能，支持“跟随系统外观，智能切换”、“全局搜索，快速搜索”、“群应用，图片、文件轻松传送”等功能。并随新版本一同增加了诸如“多帐号登录及管理”、“截图”、“转发面板支持查看转发对象详情”等功能。

▲ 设置跟随系统外观（龙芯 3A5000 平台）

▲ 使用 QQ 截图（龙芯 3A5000 平台）

▲ 群内传输图片（龙芯 3A5000 平台）

目前，QQ Linux 版 v3.1.0 已适配 UOS、麒麟、Loongnix 等操作系统，IT之家小伙伴下载安装包后可选择任一操作系统安装体验，目前已上线 QQ 官网，后续还将上线各操作系统应用商店。