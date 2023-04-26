Sunic 研发第八代 OLED 沉积机：成本比友商低 40%，为苹果生产 iPad / MacBook 屏幕

IT之家 4 月 26 日消息，根据最新供应链报道，苹果供应链厂商 Sunic System 成功开发出第 8 代 OLED 沉积机，为苹果 iPad 平板和 MacBook 笔记本生产更优质的 OLED 屏幕。

OLED 沉积机是生产 OLED 面板的一个重要设备，主要功能是将有机材料沉积到面板基板上。

苹果计划在明年推出的新款 iPad 中使用 OLED 面板，因此和 Canon Tokki、Sunic System 等设备制造商合作，开发专用于 Gen 8（2200x2500mm）基板的沉积机。

相比较适用于智能手机上所使用的 Gen 6（1500x1850mm）基板，Gen 8 使用更大的基板，成本更低。

The Elec 在报道中还表示，Sunic 开发的第 8 代 OLED 沉积机已经得到了苹果公司的量产许可。IT之家援引 The Elec 报道，与佳能 Tokki 制造的机器相比，Sunic System 的机器最多便宜 40%。

预计苹果明年将推出两款使用 OLED 面板的 iPad 机型。据 Omdia 称，这意味着 IT OLED 面板的出货量今年将达到 1290 万片，到 2024 年将翻一番，达到 2540 万片。

这家分析公司称，随着苹果在其平板电脑和笔记本电脑中更广泛地采用 OLED 面板，到 2028 年出货量将达到 7430 万台，占总出货量的 14%，预计这一数字将继续增长。