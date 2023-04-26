苹果加码健康功能，iOS / iPadOS 17 增强 Health 应用、引入情绪追踪器

IT之家 4 月 26 日消息，彭博社的马克・古尔曼表示，苹果计划在 iOS / iPadOS 17 系统中，为 iPhone / iPad 用户引入几项和健康相关的新功能。其中最值得关注的一款新应用，可以追踪用户的情绪。

IT之家根据报道内容，汇总信息如下：

Health 应用新增管控近视等视力状况

苹果计划进一步增强 Health 应用，引入视力状况相关的功能。苹果正在开发的 AR / VR 头显将包括以健康为中心的功能，例如一款冥想应用程序，可以引导用户进行平静的冥想。

将 Health 应用程序引入 iPad

苹果已经面向 iPhone 用户推出了 Health 应用程序，而在即将推出的 iOS / iPadOS 17 更新中将会登陆 iPad。

由于 iPad 具备更大的屏幕，可以方便用户查看健康指标、心电图结果、处方、医生的实验室测试等。苹果的目标是在医疗保健环境进一步普及 Health 应用。

引入新的情绪追踪器

用户使用这款应用，可以追踪自己的心情，回答相关的问题，并查看一段时间内的情绪结果。

未来，算法可用于通过用户的语音模式、他们输入的内容和其他数据来确定用户的情绪。

代号为 Quartz 的后续产品

苹果计划在明年推出名为 Quartz 的产品，基于人工智能的服务将帮助鼓励用户锻炼、改善饮食习惯并采取措施改善睡眠。

该服务将使用 Apple Watch 的数据来提供个性化建议并创建量身定制的辅导计划，苹果计划按月收取费用。

古尔曼表示苹果会在 2024 年推出，但不排除“取消或者推迟”的可能。