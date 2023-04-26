7.38~8.98 万元的比亚迪海鸥纯电小车正式上市：标配 4 个安全气囊，305/405km 可选

IT之家 4 月 26 日消息，比亚迪新一代主流代步车 —— 海鸥今日正式上市。

新车分为三个版本，其中活力版 7.38 万元； 自由版 7.88 万元； 飞翔版 8.98 万元，较此前公布的 7.88-9.58 万元更低。

权益方面，18 期 0 息或首付低至 5%，三电系统终身保修（首任非营运车主）整车包修期 6 年或 15 万公里，赠送 4 年 3 次基础保养，全系 1 年免费车机流量（5GB / 月），2 年免费云服务，自购车之日起可享受 2 年内赠送充电桩及免费安装服务 （首任非营运车主)。注意的是以上权益截至 2023 年 5 月 31 日（含当日）止。

造型方面，海鸥延续了部分海洋美学设计理念，造型棱角分明。平行线式的 LED 日行灯，转向灯则位于“眼角”，中间是远近光一体的 LED 大灯，还带有自动开闭以及自动远近光功能。

根据申报信息，比亚迪海鸥的长宽高分别为 3780/1715/1540 毫米，轴距为 2500 毫米。这款小车拥有 4 种外观配色，分别被命名为“萌芽绿”、“极夜黑”、“蜜桃粉”、“暖阳白”，四款颜色风格各异，不知道IT之家的用户更钟情哪一款呢？

内饰设计方面，海鸥拥有多功能运动风格方向盘，T 字区配有手机无线充电配置。中控屏的大小为 10.1 英寸，支持自动旋转，搭载 DiLink 操作系统。

此外，海鸥标配 4 个安全气囊及前后贯穿式侧气帘、ESP 电子车辆稳定系统、EPB 电子驻车。本次试驾的版本还配备了高阶的智能驾驶辅助系统，支持 iPhone NFC 钥匙、V2L 外放电，还包含自适应巡航、主动紧急制动、交通标志识别以及车道偏离预警等功能。

动力部分，基于比亚迪 e 平台 3.0 打造的海鸥搭载比亚迪专门为它打造的全新三合一电机，最大功率 55kW，最大扭矩 135N・m；它还采用了刀片电池，续航可达 305km 及 405km，对应的电池容量分别为 30.08kWh 和 38.88kWh。