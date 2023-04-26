荣耀 10 等 15 款产品开启华为鸿蒙 HarmonyOS 3 公测尝鲜升级

IT之家 4 月 26 日消息，荣耀 10、荣耀 V10、荣耀 30S、荣耀 X10、荣耀 X10 Max、荣耀 30 青春版、荣耀 9X、荣耀 9X Pro、荣耀 20S、荣耀 Play4T Pro、荣耀 Play3、荣耀 20 青春版、荣耀 20i（含 AAPE 联名版）、荣耀 8X、荣耀 10 青春版今日开启 HarmonyOS 3 公测尝鲜升级招募。

适配机型：

请确保当前手机系统版本在支持升级的基线版本上，如果当前不在基线版本上，请先在线升级到此版本后再参加公测尝鲜活动。

升级至 HarmonyOS 2 基线版本方法参考：

方法一：“服务 APP-首页-升级尝鲜-HarmonyOS 2 尝鲜-立即升级”；“会员中心 APP-体验官-升级尝鲜- HarmonyOS 2 正式版尝鲜”；

方法二：设置-系统和更新-软件更新。仅支持在中国大陆使用且在基线版本的以下子型号报名公测尝鲜。

华为强调：如果您的手机已经升级到了 HarmonyOS 3 则无需再参与该活动。公测结束后华为将分批为公测尝鲜版本上的用户推送正式版本。IT之家提醒，升级正式版本不会清除用户数据，但仍建议在升级前将所有重要数据备份至 PC 或云端，并确认备份内容完整有效。

注意事项：

1、升级前注意事项：

（1）升级公测尝鲜版本前，请备份您设备的重要数据，并确认备份内容完整有效。避免升级后数据不兼容或其它意外情况导致数据丢失。

（2）升级公测尝鲜版本前，请确保您的设备的当前版本在基线版本上

（3）请务必确保手机有 8G 以上的内部存储空间，否则会有升级失败的风险。（查看存储空间方法：设置-存储）。

（4）请确保您的设备没有 ROOT。

2、公测尝鲜活动退出说明与指导：

若您想退出公测尝鲜活动，可以通过手机助手将版本回退到官方稳定版本（备注：部分政企定制版本由于特殊定制无法进行手机助手回退，请谨慎升级）。同时，回退操作会清除所有用户数据。请务必确认在回退操作前已完成数据备份，否则会导致数据丢失。

常见问题：

升级后，手机可能出现发热，卡顿，充电慢的问题，这是由于升级后系统进行的一些自优化适配动作导致的，请您放心使用，2-3 天后会自行恢复。

公测尝鲜活动计划及报名入口：

1、公测尝鲜活动开启时间：2023 年 4 月 26 日

2、公测尝鲜活动报名须知

（1）公测报名仅支持适配机型在手机端服务（或会员中心） App 报名，不支持电脑报名。

（2）参与公测尝鲜活动前，请进入应用市场 App，搜索服务（或会员中心），下载并将其更新至最新版本（服务 13.1.3.300 及以上；会员中心 10.3.0.300 及以上）。

3、报名入口 请通过“服务 / 会员中心 App-首页-升级尝鲜，了解详情一键报名参与公测尝鲜，成功后按照页面提示“前往软件更新”下载版本进行升级。