小米 Watch S2 推送 1.3.357 固件更新：支持手表微信 App

IT之家 4 月 26 日消息，据IT之家网友反馈，小米 Watch S2 手表开始推送 1.3.357 固件更新，本次更新后新增支持手表微信 App，可进行语音回复、快捷回复等。

下面是更新内容：

新增手表微信 App，支持微信语音回复、快捷回复、表情回复、接收图片信息等功能，手表微信 App 功能启用需保持手表蓝牙连接至手机 (注： 连接 Android 9.0 及以上版本的手机支持此功能，手机微信客户端 App、小米运动健康 App 需升级至最新版本； 连接 iOS 手机不支持该功能)。

更新后的手表微信 App 包含微信支付功能，原已开通微信支付的用户需要登录 App 重新开通支付功能；若对手表微信 App 进行卸载，需使用微信支付功能则需重新登录开通该功能。

小米 Watch S2 手表于 2022 年 12 月发布，提供两种选择，拥有 42mm 和 46mm 双尺寸，搭配蓝宝石玻璃镜面和不锈钢中框，以及硅胶、真皮和全新撞色钉扣表带；支持身体成分测量，可实时查看八大身体数据，充分掌握自己的健康状况；还支持 600nit 亮度无极调节与 NFC 功能，拥有专业跑步模式，以及 100+ 运动模式。

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