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小米 Watch S2 推送 1.3.357 固件更新：支持手表微信 App

2023/4/26 20:16:27 来源：IT之家 作者：潇公子 责编：潇公子
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 4 月 26 日消息，据IT之家网友反馈，小米 Watch S2 手表开始推送 1.3.357 固件更新，本次更新后新增支持手表微信 App，可进行语音回复、快捷回复等。

下面是更新内容：

  • 新增手表微信 App，支持微信语音回复、快捷回复、表情回复、接收图片信息等功能，手表微信 App 功能启用需保持手表蓝牙连接至手机 (注： 连接 Android 9.0 及以上版本的手机支持此功能，手机微信客户端 App、小米运动健康 App 需升级至最新版本； 连接 iOS 手机不支持该功能)。

  • 更新后的手表微信 App 包含微信支付功能，原已开通微信支付的用户需要登录 App 重新开通支付功能；若对手表微信 App 进行卸载，需使用微信支付功能则需重新登录开通该功能。

小米 Watch S2 手表于 2022 年 12 月发布，提供两种选择，拥有 42mm 和 46mm 双尺寸，搭配蓝宝石玻璃镜面和不锈钢中框，以及硅胶、真皮和全新撞色钉扣表带；支持身体成分测量，可实时查看八大身体数据，充分掌握自己的健康状况；还支持 600nit 亮度无极调节与 NFC 功能，拥有专业跑步模式，以及 100+ 运动模式。

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关键词：小米 Watch S2微信

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