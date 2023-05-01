科技一周大事（4 月 24 日-30 日）：企业微信“外部联系人”开始收费、星舰下次试飞时间曝光、因虚假宣传多主播被点名

“科技一周大事”，IT之家为大家回顾过去一周（4 月 24 日-30 日）科技行业重大重要事件，今天是五一劳动节，祝每一位靠智慧与双手实现梦想的劳动者节日快乐。

1、因虚假宣传、价格误导，疯狂小杨哥、李佳琦、刘畊宏等主播被点名

4 月 24 日，消费者网、对外经济贸易大学消费者保护法研究中心等机构对 14 位主播分析发现，疯狂小杨哥、李佳琦、刘畊宏、罗永浩、辛巴的消费维权舆情突出。>> 查看详情

2、腾讯回应天美暂缓对标《原神》游戏研发：不实消息

此前有消息称，腾讯旗下天美工作室已于近期暂停研发一款对标《原神》的游戏项目（内部代号：NXS），整个团队目前已转向另一个二次元游戏项目，原项目负责人贺甲也已转岗。

4 月 24 日下午，腾讯回应称：不实信息，项目还在正常推进中。>> 查看详情

3、企业微信“外部联系人”开始收费

4 月 25 日消息，企业微信近日宣布“外部联系人规模相关调整”政策，由原来的不收费改为每个企业免费 2000 人的外部联系人规模，若超过该规模，企业可根据需求购买更大规模后继续使用，5000 位需要 500 元每年，2 万位需要 2000 元 每年，以此类推，相当于每 10 人需 1 元每年。>> 查看详情

4、特斯拉中国大陆充电网络面向其他品牌车辆试点开放

4 月 25 日起，中国大陆地区特斯拉面向其他部分非特斯拉新能源车辆试点开放充电网络，首批试点开放 10 座特斯拉超级充电站，面向 37 款非 Tesla 车型。>> 查看详情

5、雷军回应网友想要小尺寸手机：销量支撑不了旗舰的研发成本

近日，有网友给小米创办人雷军留言，他想要更小尺寸的手机。对此，雷军表示：“更小屏幕的手机消费群体太小，销量支撑不了旗舰的研发成本”。>> 查看详情

6、微信小程序、视频号支持数字人民币

4 月 26 日，微信宣布用户可在数字人民币 App 内的钱包快付功能下开通“微信支付”，选择将任意运营机构 —— 如微众银行（微信支付）—— 的钱包推送到微信支付，就可在视频号、小程序场景内支持数字人民币的商家中使用数字人民币进行交易。>> 查看详情

7、苹果 iPhone 15 Pro、Max 最新渲染图，静音键大改

4 月 26 日，此前消息称，由于生产问题，苹果 iPhone 15 Pro、Max 上新的长条式“触控按钮”已被废弃，取而代之的是更传统的音量按钮，最新的 CAD 文件也证实了这一变化，但之前提到过的新“静音按钮”将会保留。>> 查看详情

8、天涯社区关停因欠电信千万服务器费用

近日天涯社区网站和客户端被发现已无法打开，据悉，天涯社区因无力偿还债务，资产被打包出售；员工苦于被拖欠工资、拖欠社保公积金纷纷离职，目前公司仅剩 20 多名员工。知情人士透露，天涯社区已拖欠海南电信十几年的服务器费用，金额高达一千多万。>> 查看详情

9、OPPO、vivo、小米应用商店 7 月起逐步清理 32 位应用

4 月 27 日，小米官方发布金标联盟 64 位适配时间节点重要通知（三），2023 年 7 月 1 日起，OPPO、vivo、小米等主流应用商店将逐步清理仅支持 32 位的应用。>> 查看详情

10、消息称苹果 USB-C 接头版 EarPods 耳机开始量产

4 月 27 日的最新爆料显示，苹果已开始量产 USB-C 接头版 EarPods 有线耳机。>> 查看详情

11、SpaceX 星舰下一次试飞时间曝光

美国宇航局 (NASA) 局长比尔・纳尔逊 (Bill Nelson) 周四（4 月 27 日）表示，美国太空探索技术公司 (SpaceX) 相信他们可以修复在星舰首次试飞中遭到破坏的发射台，并在夏季初发射第二枚星舰。>> 查看详情

12、微软确认 22H2 是 Win10 的最终版

4 月 28 日，Windows 服务和交付主要产品经理 Jason Leznek 说：“当前版本 22H2 将是 Windows 10 的最后一个版本，所有版本都将在该日期（2025 年 10 月 14 日）之前继续接收每月安全更新。我们强烈建议你现在就转换到 Windows 11，因为不会有任何其他的 Windows 10 功能更新。”>> 查看详情

13、传苹果 iPhone 15 系列机型支持 20W / 27W

4 月 28 日，据透露的信息显示，苹果公司目前并未开发 MFi 限制，两款 iPhone 15 机型的最高充电功率为 20 瓦，而 iPhone 15 Pro 机型最高支持 27 瓦充电。>> 查看详情

14、滴滴发布退市后首份年报

滴滴于 4 月 29 日在官网发布了其退市后的首份年报，2022 年实现营业收入 1408 亿元，较上年同期的 1738 亿元下降 19%。>> 查看详情

15、推特计划推出单篇文章收费功能

4 月 30 日，推特 CEO 马斯克更新推文表示，推特计划在下个月推出“单篇文章付费收看制度”。>> 查看详情