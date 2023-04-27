汽车制造商开始承认用户讨厌触摸屏，物理按键将光荣回归

IT之家 4 月 27 日消息，汽车触摸屏真的方便吗？这种看似高科技的设计其实给驾驶员带来了很多麻烦和危险。好在是，一些汽车制造商终于意识到了这个问题，开始重新使用物理按键和旋钮来控制汽车的各种功能。

触摸屏在汽车上的应用可以追溯到特斯拉，这家公司把自己的汽车称为“带轮子的平板电脑”。很多其他汽车品牌也纷纷效仿，把触摸屏作为一种时尚和科技化的标志。但是，触摸屏并不比按钮和旋钮更好用，而且实际上也更便宜。汽车评论家和 YouTube 频道和播客 The Smoking Tire 的主持人马特・法拉（Matt Farah）称，触摸屏只要不到 50 美元，而按钮和旋钮则要贵得多。

触摸屏的最大问题是它会分散驾驶员的注意力。想想以前，你可以不用看仪表盘就能调节收音机或空调。但是现在必须盯着屏幕，通过各种菜单才能找到你想要的功能。美国汽车协会基金会的一项研究发现，使用触摸屏可能会让驾驶员分心长达 40 秒，这足以让你在时速 50 英里（IT之家备注：约 80.47 公里）的情况下行驶半英里（约 0.8 公里），这对于开车来说是非常危险的。

具有讽刺意味的是，几乎所有人都认为开车时使用手机是危险的，但现在所有的新车都在里面放了一个平板电脑，一些操作只能通过该平板电脑使用。

近年来，越来越多的消费者对触摸屏表示不满。他们认为触摸屏既不提高驾驶体验，也不增加安全性，反而让他们感到困惑。一些媒体也发表了批评触摸屏的文章，指出它们是“为解决本身不存在的问题而生”。汽车制造商也注意到了这一点，并开始改变他们的设计理念。

最先采取行动的是保时捷，这家豪华品牌在 2024 年款卡宴中恢复了物理按键和旋钮。大众集团也随之跟进，取消了令人讨厌的方向盘触摸控制，并表示未来的电动汽车也会增加更多的物理按键。与此同时，一些从未使用过触摸屏的汽车品牌也开始宣传他们的优势，日产和现代都表示他们坚持使用物理按键和旋钮，以满足消费者的需求。

当然，并不是所有的汽车制造商都放弃了触摸屏。奔驰和通用等品牌仍然坚持使用大尺寸和复杂的触摸屏系统，后者甚至还拒绝兼容苹果 CarPlay 和安卓 Auto 等流行的手机应用。