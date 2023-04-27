索尼发布新款 27 英寸 4K 空间现实显示屏：可展示裸眼 3D 内容

IT之家 4 月 27 日消息，索尼（中国）有限公司今日正式推出了一款更大尺寸的新型空间现实显示屏 ELF-SR2，拥有 27 英寸的 4K 屏幕，无需佩戴特殊眼镜或 VR 头显，即可欣赏到高度逼真的裸眼 3D 内容。

索尼表示，ELF-SR2 以三大核心科技：高速视觉传感器、实时渲染算法及微型光学透镜，增强了更沉浸的 3D 影像效果，让创意真实可见。ELF-SR2 通过支持应用程序和开发，可以更好适配展览展示、教育、医疗健康、工业设计、建筑工程、零售展示、软件及应用程序开发、游戏开发商和娱乐媒体等多种行业及场景。

ELF-SR2 不仅拥有更大的尺寸，更沉浸的景深和高分辨率，还进一步增强了显示器的视觉保真度。ELF-SR2 通过新一代高速视觉传感器跟踪眼球运动，感知瞳孔位置，借助实时渲染算法跟随观看者的移动，实时处理并为两只眼睛分别进行空间影像渲染，使得 3D 世界呈现出如同现实世界的平滑状态。微型光学透镜精确附着在 LCD 显示屏上，仅用肉眼就可以看到立体图像，展示内容所见即所得，提供自然舒适的视觉体验。

根据IT之家小伙伴“雨雪载途”提供的索尼活动现场图，索尼 ELF-SR2 显示器上市价格为 49999 元。