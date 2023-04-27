三星 89 英寸 MICRO LED 电视全球首展：无机自发光 / 99.99% 屏占比，中国首发

IT之家 4 月 27 日消息，2023 中国家电及消费电子博览会（AWE 2023）今日于上海新国际博览中心开幕。三星 89 英寸三星 MICRO LED 新品全球首次亮相。

三星表示，该系列产品将于 5 月底在中国首发。

IT之家附三星 89 英寸 MICRO LED 电视详细介绍：

三星 MICRO LED 采用无机自发光技术，在使用寿命、效率、速度、可信赖性等方面更具优势。依托先进的 Micro AI 处理器，三星 MICRO LED 独立控制两千多万颗微型 LED 芯片，对其光线与颜色的精妙把控实现了画面的高亮度和高对比度，即使是同一色彩，都能展现出不同深浅的微表现力。三星 MICRO LED 同时支持 HDR10、HDR10 + 技术，最高亮度达 2000nit，传递丰富细节质感，搭配高对比度屏幕与高动态光照渲染技术，呈现出更宽广的渐变范围与更逼真的画面纹理。

此外，三星 MICRO LED 采用杜比全景声，其搭载 OTS Pro 音画追踪技术，动态音效实现全方位动作追踪，将对音效细节的感知传递到每个角落。智能控声 AVA 可针对周围声音环境，对声音进行清晰化处理，自适应音效则会通过自动分析场景优化声音效果。μ-交响乐功能则让电视与音响和谐发声，搭配 6.2.2CH 扬声器 100W 音响，构筑立体环绕音场。

三星 MICRO LED 采用具有未来感的潮流设计，高达 99.99% 的屏占比几乎感觉不到边框的存在，让内容、屏幕与墙体三者和谐融合。