研究发现：ChatGPT 能够准确预测股票走势，未来几年内有望取代分析师

IT之家 4 月 28 日消息，最近的一项研究表明，ChatGPT 是一种高度先进的 AI 机器人，在预测股票走势方面有着惊人的能力，而且准确度极高。因此，这引发了人们对人工智能模型在未来几年取代人类投资分析师的可能性的猜测。

佛罗里达大学教授们进行了一些研究，发现这种聊天机器人的表现远远超过了传统的情感分析技术，“ChatGPT 的表现优于传统的情绪分析方法。”

这群教授认为，将 ChatGPT 等先进的语言模型整合到投资决策中，可能会使预测更加精确，并提高量化交易策略的绩效。目前这一论文已经发表在 SSRN 公益学术平台上（IT之家附 DOI 链接 http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4412788）。

为了评估 ChatGPT 的预测能力，教授们提供了自 2021 年 10 月以来有关特定公司的 5 万多条新闻头条。随后，他们向 ChatGPT 提问，这些头条新闻对公司股价的影响是正面还是负面，亦或者没有影响。

利用情感分析，OpenAI 为 ChatGPT 设计了一个独特的评分指标，称为“ChatGPT 分数”，而机器人可以通过分析该分数，以评估其对被分析公司第二天股票市场表现的预测能力。

研究发现，ChatGPT 分数与所选企业次日的股票表现之间存在显著的建设性关系，得分越高回报越好，得分越低回报越低。

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研究人员发现，与基于 ChatGPT 的情绪评分相比，传统模型无法提供任何额外的预测能力。这些结果表明，ChatGPT 在股市模式方面拥有极深的理解，这也为那些投资者提供了一个潜在的机会。

实际上，在最近接受《财富》杂志采访时，研究人员强调了 ChatGPT 和其他类似的人工智能模型可能给不同的金融子行业带来的潜在变革，即资产管理、股票交易、投资和金融监管。虽然聊天机器人没有意识到高管抛售股票的负面影响，但研究人员仍然对人工智能在金融业的未来持乐观态度。

当然，虽然 ChatGPT 和其他高级语言模型在预测股市方面有着很强的前景，但目前目前可能还会存在很多意外，例如不能提供预期的准确性和帮助，而且它也有可能带来严重风险。