vivo X Fold2 / Flip 折叠屏手机今日开售，8999/5999 元起

IT之家 4 月 28 日消息，vivo X Fold2 以及 vivo Filp 两款折叠屏手机今日 10:00 正式开售。vivo X Fold2 共有 12GB+256GB 以及 12GB+512GB 两种版本可选，售价为 8999 元和 9999 元；vivo X Flip 同样拥有 12GB+256GB 以及 12GB+512GB 两种版本可选，售价分别为 5999 元和 6699 元。

具体来看，vivo X Fold2 提供华夏红、天青蓝、弦影黑 3 款配色，内屏选用 8.03 英寸的三星 E6 显示屏，外屏选用 6.53 英寸的三星 E6 显示屏，均支持 120Hz 刷新率和 3D 超声波屏幕指纹。

这款手机搭载高通骁龙 8 Gen 2 SPU 移动处理平台（IT之家注：SPU 即定制安全芯片，相比普通版附加安全特性，例如有隐匿模式和原子隐私系统），辅以 LPDDR5X 内存 + UFS 4.0 闪存，并有自研 V2 影像芯片加持，性能表现强悍；内置 4800mAh 电池，支持 120W 有线快充。

影像方面，该机外屏前置 16MP（海力士 Hi1634Q，1/3 英寸）镜头，内屏前置 16MP（海力士 Hi1634Q，1/3 英寸）镜头，后置 50MP 主摄（索尼 VCS IMX866，1/1.56 英寸，OIS） + 12MP 超广角（索尼 IMX663，1/2.93 英寸） + 12MP（索尼 IMX663，1/2.93 英寸，2 倍）人像镜头，配备自研影像芯片 V2，后置全系列镜头搭载蔡司 T* 镀膜，支持蔡司 Cinematic 电影模式。

vivo X Flip 提供菱紫、绸金、钻黑 3 款配色可选，外屏选用 3.0 英寸的 AMOLED 显示屏，覆盖肖特赛绚 α 玻璃，可适配 30+ 应用，包括抖音、小红书等。内屏选用一块 6.74 英寸的 AMOLED 显示屏，支持 120Hz 刷新率和 1920Hz PWM 高频调光。该机同样采用自研水滴铰链，支持多角度悬停。

这款手机搭载低频版高通骁龙 8+ 芯片，配备 LPDDR5 内存 + UFS 3.1 闪存；内置 4400mAh 电池，支持 44W 有线快充。

影像方面，其前置搭载一枚 32MP（三星 S5KGD2，1/2.8 英寸）镜头，后置 50MP 主摄（索尼 VCS IMX866V，1/1.56 英寸，OIS）+ 12MP 超广角（索尼 IMX663，1/2.93 英寸），同样配备蔡司 T* 镀膜，支持蔡司 Cinematic 电影模式。